Obwohl der Regen Einzug gehalten hat, standen die Dürre und ihre Auswirkungen im Mittelpunkt. Für Entspannung in den Wäldern und auf den Äckern sorgen die derzeitigen Regenmengen nämlich noch lange nicht.

„Wir dürfen uns vom einsetzenden Regen jetzt nicht täuschen lassen. Extremsituationen wie die aktuelle Trockenheit werden mehr. Die Land- und Forstwirtschaft ist davon enorm betroffen, da die Produktion in erster Linie vom Wasser abhängig ist. Davon ist letztendlich die gesamte Bevölkerung betroffen, weil es um die Ernährungssicherheit bei uns in Österreich geht“, erklärt Landwirtschaftskammer NÖ-Präsident Johannes Schmuckenschlager.

Trockenperioden bereits 2017 und 2018

Bereits in den vergangenen zwei Jahren sahen sich Niederösterreichs Bauern mit Trockenperioden konfrontiert. Auch heuer sollte sich daran nichts ändern. Denn seit Februar bewegen sich die Niederschlagsdefizite im Schnitt bei 50 bis 70 Prozent. Höhere Temperaturen und Windböen sorgten zusätzlich für eine Abtrocknung der Felder.

Einen Lösungsansatz für die Zukunft sieht Schmuckenschlager auch im Ausbau der Elementarrisiko-Versicherung. Aber „wir müssen bei der Frage der Trockenheit neue Infrastrukturkonzepte entwickeln. Hier geht es nicht nur um Bewässerungsmöglichkeiten, sondern auch um Wasserspeichermöglichkeiten.“

Strategien gegen die Auswirkungen des Klimawandels

Aber nicht nur die Länder selbst sieht Schmuckenschlager in der Pflicht. Auch die Europäische Union muss den Klimawandel und seine Folgen in den Mittelpunkt der Neuen gemeinsamen Agrarpolitik stellen.

„Der große Rahmen muss auch bei diesem Thema in der Europäischen Union gestaltet werden. Das darf aber den Gestaltungsfreiraum und die Eigensouveränität der Länder nicht einschränken. Nehmen wir zum Beispiel Österreich. Unsere Struktur ist in der EU einzigartig. Da müssen wir entsprechende Freiheiten haben."

Besonders bei den Betriebsmitteln könnte - laut dem Kammerpräsidenten - den Bauern wertvolle Hilfe zur Seite gestellt werden.

Schon seit Langem setzen sich Bauern in den unterschiedlichsten Bereichen dafür ein, dem Klimawandel mit entsprechenden Projekten zu begegnen. So konnte beispielsweise der Humusgehalt der Böden in NÖ vehement verbessert werden, wodurch die Wasserspeicherfähigkeit vergrößert wurde.