Während die Unternehmer drei Tage Zeit haben, um ihre Vertretung in der Wirtschaftskammer zu wählen, erledigen die Bauern das an nur einem Tag: nämlich einem Sonntag, dem 1. März. Zur Auswahl haben sie dieses Mal vier wahlwerbende Listen.

Die dominierende Teilorganisation der ÖVP, der Bauernbund, will inhaltlich für eine Stärkung des Images der heimischen Landwirtschaft sowie den Kampf für ein Agrar-Programm ohne Kürzungen für Familienbetriebe auftreten. Außerdem will man sich auf EU-Ebene dafür einsetzen, dass das Budget trotz des Sparkurses für die heimischen Landwirte nicht schrumpft. Der Bauernbund will klare Nummer eins bleiben und hält aktuell bei 30 Mandaten in der Vollversammlung.

Die Freiheitliche Bauernschaft will sich für eine ehrliche Produktkennzeichnung im Handel und auch in der Gastronomie sowie ordentliche Erzeugerpreise stark machen. Damit wolle man dem, wie es die Freiheitliche Bauernschaft nennt, Bauernsterben entgegenwirken. Die Freiheitlichen haben aktuell sechs Mandate in der Landwirtschaftkammer, Wahlziel für den 1. März ist der Wiedereinzug.

Die SPÖ-Bauern wollen sich verstärkt für ein europaweites Verbot von Glyphosat in der Landwirtschaft, mehr Nachhaltigkeit, eine fundierte Ausbildung und faire Bezahlung für hochwertige Produkte einsetzen. Im Fokus der SPÖ-Bauern soll der Kampf für die Interessen der kleinen Bauern stehen. Wahlziel ist, stärker zu werden, den 2015 verpassten Einzug in die Landwirtschaftskammer zu schaffen.

Der Unabhängige Bauernverband (UBV) hat 2015 noch gemeinsam mit den Freiheitlichen kandidiert. Heuer geht man alleine ins Rennen, weil man sich von der FPÖ enttäuscht fühle. Inhaltlich setzt sich der UBV vor allem für eine Leistungsabgeltung für die Bereitstellung von gepflegtem Kulturland durch die Bauern ein. Das heißt konkret: Pro Hektar bewirtschafteten Kulturlandes erhält der Landwirt einen festgesetzten Betrag. Der UBV hat dafür ein eigenes Berechnungsmodell entwickelt. Als Wahlziel formulierte der UBV den Einzug.

Die Grünen Bäuerinnen und Bauern haben in letzter Minute doch noch von einer Kandidatur abgesehen. Zwar hat die wahlwerbende Liste die notwendigen Unterstützungserklärungen fristgerecht eingereicht, allerdings seien die möglichen Kandidaten auf kommunaler Ebene in Verhandlungen, heißt es von den Grünen. Daher wolle man erst 2025 wieder kandidieren.