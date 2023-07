Totschnig warnt vor „digitaler Kluft“ bei Bauern

Insgesamt sei die Digitalisierung für die kleinstrukturierte Landwirtschaft in Österreich aber „eine große Chance“.

Die Arbeit von Bäuerinnen und Bauern kann durch Smartphone-Apps, Künstliche Intelligenz-Lösungen, Drohnen, elektronische Agrar-Handelsplattformen, Satelliteninfos sowie Melk- und Mistroboter erleichtert werden. Künstliche Intelligenz (KI) hat laut Experten das Potenzial, Tierhaltung und Pflanzenbau sowie die Waldwirtschaft effizienter und nachhaltiger zu machen, etwa durch einen KI-unterstützten niedrigeren Pflanzenschutzmittel- und Düngereinsatz. KI wird in der Land- und Forstwirtschaft unter anderem in der Bild- und Sensorenanalyse eingesetzt, etwa beim Borkenkäfer- oder Trockenheits-Monitoring und bei der Tiergesundheit.

„Nun müssen wir ein Umfeld schaffen, damit die Digitalisierung und die damit einhergehenden größeren Veränderungen, bei der täglichen Arbeit im Stall und auf den Feldern, erfolgreich umgesetzt werden kann“, so Totschnig. Auch die landwirtschaftlichen Schulen und die Landwirtschaftskammern seien gefragt, um die Digitalisierung der Bauernschaft voranzutreiben.

Als positives Beispiel verwies der Landwirtschaftsminister auf die Test- und Experimentiereinrichtung „AgrifoodTEF“, an dem das Josephinum Research in Wieselburg (NÖ) beteiligt ist. AgrifoodTEF ist ein Netzwerk von Testzentren in Europa, das Unternehmen & Start-ups aus dem Agrar- und Lebensmittelproduktionssektor bei der Produktentwicklung von KI- und Robotik-Lösungen unterstützt.

Digitalisierungs-Staatssekretär Florian Tursky (ÖVP) warb bei der Bauernschaft dafür, sich den Breitbandanschluss fördern zu lassen. Das „Breitband Austria 2030: Connect“-Förderprogramm sei auch für Landwirte verfügbar. „Das werden wir stärker bewerben“, kündigte Tursky bei der Pressekonferenz an. „Digitalisierung hat mittlerweile alle Bereiche der Landwirtschaft erreicht. Basis dafür ist eine gute digitale Infrastruktur in Form von mobiler und stationärer Breitbandversorgung“, so Tursky.