Mit 46.145 Jobsuchenden Ende August ging die Zahl der Arbeitslosen um 23 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurück. Tendenz weiter sinkend. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen hat jedoch gegenüber dem Vorkrisenjahr 2019 um ein Drittel zugenommen. Um dieser Entwicklung einen Riegel vorzuschieben, wird das Arbeitsmarktservice (AMS) NÖ seine Vermittlungsoffensive weiter forcieren und Unternehmen zusätzliche Lohnkostenförderungen anbieten, wenn sie Langzeitarbeitslose anstellen.

„Nur etwa zehn Prozent aller Jobsuchenden, die beim AMS vorgemerkt sind, entsprechen dem idealen Anforderungsprofil der personalsuchenden Unternehmen. Damit auch für diese Personen der berufliche Wiedereinstieg gelingt, benötigen sie spezielle Beachtung und intensive Unterstützung", sagt AMS-Landesgeschäftsführer NÖ Sven Hergovich. Neben den bisherigen Jobinitiativen des Landes NÖ sei das Projekt ‚Sprungbrett‘, das Bundesminister Martin Kocher initiiert hat, ein "weiterer Mosaikstein, um die positiven Entwicklungen in der Wirtschaft und am Arbeitsmarkt bestmöglich zu unterstützen“, sagt Arbeitsmarkt-Landesrat Martin Eichtinger.

Bis zu hundert Prozent der Lohnkosten werden übernommen

Konkret werden die Förderhöhe und Förderdauer der Einstellbeihilfen deutlich angehoben. Ab 1. Oktober finanziert das AMS für Personen, die zwischen ein und zwei Jahren arbeitslos sind, zwei Drittel der anfallenden Lohn- und Lohnnebenkosten für die Dauer von sechs bis acht Monaten.

Für Personen, die bereits zwei Jahre und länger arbeitslos sind, werden 100 Prozent der Lohn- und Lohnnebenkosten für die ersten drei Monate und zwischen 50 Prozent und 66,7 Prozent der Lohnkosten für weitere sechs Monate übernommen. Da jobsuchende Frauen von den Folgen der Arbeitsmarktkrise stärker betroffen sind, gelten für sie besonders günstige Fördersätze. Evaluierungen des AMS hätten gezeigt, dass 61 Prozent der Jobsuchenden, die mit Hilfe von Einstellbeihilfen eine Anstellung gefunden haben, auch drei Monate nach Förderende weiterhin beschäftigt sind.

Bereits 806 Langzeitarbeitslose haben im Rahmen der Aktion „Sprungbrett“ in den Monaten Juli und August den Wiedereinstieg mit einer Lohnkostenförderung für Betriebe geschafft. Die AMS-Beraterinnen und Berater sind im Oktober bei den Unternehmen, um den Personalbedarf punktgenau abzustimmen und ihnen zusätzliche Lohnkostenförderungen anzubieten, wenn sie langzeitarbeitslosen Bewerberinnen und Bewerbern eine Chance geben. 16,5 Millionen Euro an Fördermittel für Einstellbeihilfen hat das Arbeitsmarktservice Niederösterreich heuer reserviert.

Win-Win-Situation für Arbeitssuchende und Unternehmer

Für Arbeiterkammer NÖ-Präsident Markus Wieser ermögliche diese Initiative "sowohl Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern als auch dem Unternehmen die Möglichkeit einander kennen zu lernen." Das sei eine Win-Win-SItuation: Der Unternehmer bekomme eine engagierte und motivierte Fachkraft und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern haben nun wieder Beschäftigung neue Zukunftsperspektiven.

Der Fachkräftemangel werde immer mehr ein genereller Mitarbeitermangel, sagt Wirtschaftskammer NÖ-Präsident Wolfgang Ecker. "Das bremst unseren Aufschwung und deswegen sind verbesserte Förderungskonditionen wichtig, damit auch jene Menschen eine Chance bekommen, die das Anforderungsprofil der Unternehmen zu Beginn nicht gänzlich erfüllen können.“

Gesundheits-Dienstleister Markas hat gute Erfahrungen mit Lohnkostenförderung

Ein Unternehmen, mit dem das AMS in Niederösterreich erfolgreich zusammenarbeitet, ist die Markas GmbH, die österreichweit über 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Als Dienstleistungsunternehmen bietet Markas großen öffentlichen und privaten Institutionen wie Krankenhäusern, Seniorenheimen, Universitäten, Schulen und Hotels ein breites Dienstleistungsspektrum an: von der Reinigung bis zur Gemeinschaftsverpflegung, von der Logistik und dem Housekeeping bis hin zu individuellen Dienstleistungen, die sich an den Bedürfnissen der Kunden orientieren. Seit dem Jahr 2018 hat das Arbeitsmarktservice NÖ rund 1.250 freie Stellen für das Unternehmen erfolgreich besetzt. Dabei ist Lohnkostenförderung immer wieder ein Thema.

„Mehr als 70 Prozent der Bewerberinnen und Bewerber, die wir mit Unterstützung einer Lohnkostenförderung anstellen, sind drei Monate nach Auslaufen der AMS-Förderung weiterhin im Unternehmen. Wir machen immer wieder die Erfahrung, dass die Mehrheit der Jobsuchenden motiviert ist und arbeiten möchte. Wir setzen auf Chancengleichheit und machen bei der Personalsuche keinen Unterschied – weder nach Alter, Herkunft, Geschlecht, sexueller Orientierung, Behinderung oder Religion. Wir geben allen die Chance, bei uns zu arbeiten und sich weiterzuentwickeln", sagt Markas-Geschäftsführerin Gerlinde Tröstl.