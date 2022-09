Langzeitarbeitslosigkeit in NÖ um ein Drittel gesunken

Werbung

38.862 Personen sind aktuell beim AMS Niederösterreich arbeitslos gemeldet. Zum Vergleichszeitpunkt 2021 waren es laut AMS NÖ-Geschäftsführer Sven Hergovich und Arbeitsmarktlandesrat Martin Eichtinger (ÖVP) um rund 7.000 Arbeitslose mehr. Das sind um 15,9 Prozent weniger als 2021 und um 18,4 Prozent weniger als im Vorkrisen-Jahr 2019.

Insgesamt entwickle sich der heimische Arbeitsmarkt nach wie vor sehr positiv. Die Arbeitslosigkeit in Niederösterreich ist seit 18 Monaten rückläufig. „Die Arbeitslosenquote liegt Ende August 2022 mit 5,6% auf dem niedrigsten Stand seit August 2008 (mit 5,2%) und um 1,4%-Punkte unter dem Vorkrisenniveau von 2019“, heißt es von Eichtinger und Hergovich in einer gemeinsamen Presseaussendung.

NÖ im Bundesländervergleich an erster Stelle

Nicht nur verzeichnet die Arbeitslosigkeit in NÖ österreichweit den stärksten Rückgang, auch die Beschäftigungsquote sei in den Bundesländern Wien, NÖ und dem Burgenland am stärksten angestiegen. „Auch beim Rückgang der Langzeitarbeitslosigkeit ist Niederösterreich Top-Performer. Gegenüber dem Vorkrisenniveau im August 2019 ist die Zahl der Personen, die bereits ein Jahr und länger auf Arbeitssuche sind, um 3.172 Personen oder 33 Prozent zurückgegangen“, bilanzieren der Arbeitsmarkt-Landesrat und AMS-NÖ Landesgeschäftsführer.

Seit Jahresbeginn 2022 konnten knapp 54.500 freie Stellen mit einer passenden Arbeitskraft besetzt werden.

Landesrat Martin Eichtinger (ÖVP) und AMS NÖ-Chef Sven Hergovich freuen sich über die positiven Entwicklungen am niederösterreichischen Arbeitsmarkt. Foto: NLK/Filzwieser

Richtiges „Matching“ als Herausforderung

Aktuell sind 21.587 offene Arbeitsstellen beim AMS NÖ gemeldet. Die bedeutendsten Zuwächse an offenen Stellen verzeichnen vor allem die Arbeitskräfteüberlassung, der Handel und die Warenproduktion. In der Baubranche nehme die Zahl der offenen Stellen aktuell nicht zu. Trotz dem hohen Zuwachs an offenen Stellen gestaltet sich das „Matching“ zwischen Arbeitskräfteangebot und Arbeitskräftenachfrage laut AMS NÖ-Geschäftsführer Hergovich als schwierig. „Etwa ein Drittel aller Jobsuchenden in Niederösterreich haben Vermittlungseinschränkungen wie gesundheitliche Probleme. Die Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit steht daher weiter ganz oben auf unserer Agenda“, sagt der AMS NÖ-Chef.

Auch am Lehrstellenmarkt gibt es im Verglich zum August 2019 deutlich mehr offene Lehrstellen. Allerdings stehen die 1.208 Lehrstellensuchende mit 1.629 sofort verfügbaren Lehrstellen einem eindeutigen Überangebot gegenüber.