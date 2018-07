Ryanair sieht Bedrohung durch Streit mit Lufthansa .

Der irische Billigflieger Ryanair ist nur wenige Stunden nach dem Okay aus Brüssel zur Übernahme von Laudamotion mit einer scharfen Warnung an die Öffentlichkeit gegangen: Die österreichische Tochter werde vom Vorgehen der Lufthansa bedroht und destabilisiert, so Ryanair.