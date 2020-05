Die Klassifikationen Steinfeder, Federspiel und Smaragd bleiben erhalten. Die Wachau sei ein weiteres wichtiges Mitglied in der heimischen DAC-Familie, betonte ÖWM-Geschäftsführer Chris Yorke in einer Aussendung. "Damit setzt Österreichs Weinwirtschaft den nächsten Schritt auf dem Weg des Herkunftsmarketings."

"Wachau DAC ist geografischer Herkunftsschutz bis in die kleinste Einheit: die Riede", sagte Anton Bodenstein, Obmann des Regionalen Weinkomitees Wachau.

Districtus Austriae Controllatus (DAC) ist eine gesetzliche Herkunftsbezeichnung für gebietstypische Qualitätsweine aus Österreich. Wenn also auf einem Etikett der Name eines Weinbaugebiets in Kombination mit "DAC" steht, "hat man einen für das Gebiet typischen Qualitätswein vor sich", so die ÖWM.