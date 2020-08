Die coronabedingten Sperren für Automatenhallen und Spielcasinos in vielen Ländern der Welt könnten der Novomatic-Bilanz heuer noch zusetzen.

Operativ (EBITDA) könnten sogar um 40 Prozent weniger Gewinn für den Konzern herausspringen, so die Schätzung von S&P, über die heute auch "Presse" und "Wiener Zeitung" berichteten. Im Vorjahr waren es noch 685,3 Mio. Euro. Der Umsatz lag 2019 bei 2,61 Mrd. Euro.

Die Anleihen der Novomatic bewertet die Ratingagentur laut Bloomberg derzeit mit BB+, also als "spekulativ", der Ausblick für die Kreditwürdigkeit des Unternehmens ist "negativ". Grund dafür seien nicht nur die Zahlen, sondern auch die juristischen Ermittlungen rund um die Ibiza-Affäre, die das Image des Unternehmens beschädigen könnten, so S&P-Analyst Patrick Janssen.

Wolle das Unternehmen sein S&P-Rating halten, müssten jedenfalls Schulden reduziert werden. In den nächsten 12 Monaten würden rund 450 Mio. Euro an Schulden zur Rückzahlung anstehen, 2023 werde zudem eine 500 Mio. Euro schwere Anleihe fällig, schreibt Bloomberg. Novomatic wolle diese Schulden aus dem Cashflow und aus dem Verkauf von Vermögenswerten begleichen. Laut S&P habe Novomatic aktuell Cashreserven und Zugriff auf Kreditlinien in Höhe von rund 1,2 Mrd. Euro.

"Naturgemäß wird Covid-19 den Cash Flow 2020 negativ beeinflussen. Die kurzfristig anstehenden Fälligkeiten werden daher aus einem Mix aus bestehender Liquidität, Verkauf von Assets, erwartetem positivem Free Cash Flow sowie bestehenden Finanzierungsvereinbarungen (Kreditlinien) bedient. Eine zusätzliche Refinanzierung in 2020 ist hier nicht notwendig", zitiert die "Wiener Zeitung" (Dienstag) eine Stellungnahme des Novomatic-Konzerns dazu.