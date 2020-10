Seit einiger Zeit verzeichnen Wissenschaftler einen deutlichen Anstieg des sehr effektiven Treibhausgases Distickstoffmonoxid (Lachgas). Besonders der zunehmende Einsatz von Stickstoffdüngemitteln in der intensivierten Landwirtschaft ist dafür verantwortlich. Ein internationales Forschungsteam mit Beteiligung des niederösterreichischen Wissenschaftlers Wilfried Winiwarter vom Internationalen Institut für angewandte Systemanalyse (IIASA) in Laxenburg bei Wien zeigt nun in einer Analyse, dass die aktuelle Lachgas-Entwicklung auch die Pariser Klimaziele gefährdet. Die Arbeit erschien im Fachblatt "Nature".

Im Vergleich zu dem bekanntesten Treibhausgas Kohlendioxid (CO2) verfüge Lachgas (N2O) über die rund 300-fache Klimawirksamkeit. Die Konzentration dieses Treibausgases in der Atmosphäre gehe seit circa 150 Jahren bergauf, schreiben die Wissenschaftler in ihrer Arbeit. Lachgas ist hinter CO2 und Methan das drittwichtigste langlebige Treibhausgas.

Menschliche Aktivität ist Haupttreiber steigender Emissionen

57 Wissenschafter aus 14 Ländern zogen für das "globale N2O-Inventar" eine Vielzahl an Datenquellen heran und analysierten diese. Den Berechnungen zufolge findet sich nun rund 20 Prozent mehr Lachgas in der Atmosphäre als noch vor Beginn der Industrialisierung. Den momentanen Gesamtanstieg beziffern die mit ungefähr zwei Prozent pro Jahrzehnt. Der Anstieg des in der Luft verbleibenden Lachgas sei vor allem menschgemachten Effekten zuzuschreiben, so das Fazit der Wissenschaftler. Ein Großteil davon ist auf die Landwirtschaft zurückzuführen. Verantwortlich dafür ist hauptsächlich das Ausbringen von Düngern auf Stickstoffbasis.

Die wachsende Nachfrage nach Nahrungs- und Futtermitteln für Tiere würde die globalen Lachgasemissionen noch zusätzlich erhöhen. Es bestehe also ein Konflikt zwischen der Art und Weise, wie wir die Menschen ernähren und dem Ziel das Klima zu stabilisieren. Die Studie diene dazu, das Ausmaß dieses Konflikts präzise feststellen zu können. Gehe es mit den gegenwärtigen Emissionen ungebremst weiter, entspreche das eher einem prognostizierten Temperaturanstieg von drei Grad Celsius und nicht den im Pariser Abkommen angestrebten 1,5 Grad, heißt es in einer Aussendung des IIASA.

Brasilien, China und Indien verzeichnen die höchsten Emissionsanstiege

Die Studie der internationalen Wissenschaftsgruppe zeigt, dass die größten Beträge an Lachgasemissionen in Ost- und Südasien, Afrika und Südamerika ausgestoßen werden. Während das in China, Indien und den USA zu einem Gutteil auf Kunstdüngung zurückzuführen ist, liegt es in Afrika und Südamerika vor allem an der Ausbringung von Jauche. Die höchsten Emissionsanstiege waren in den Schwellenländern Brasilien, China und Indien zu verzeichnen, wo sich Landwirtschaft und Viehzucht deutlich intensiviert haben.

Europa als Vorreiter

Europa entpuppt sich hierbei als Vorreiter der Lachgas-Effizienz. Es handle es sich um "die einzige Region in der Welt, die in den vergangenen zwei Jahrzehnten die Lachgasemissionen erfolgreich reduziert hat. Strategien zur Reduzierung von Treibhausgasen und Luftverschmutzung in Industrie und Landwirtschaft und zur Optimierung der Effizienz des Düngemitteleinsatzes haben sich als wirksam erwiesen. Würde man die europäischen Standards auf der ganzen Welt einhalten, wäre der Anteil an Lachgasemissionen in der Atmosphäre deutlich geringer. Dennoch werden weitere Anstrengungen erforderlich sein, sowohl in Europa als auch weltweit", so Ko-Autor Winiwarter.