Leise Hintergrund-Musik hält Kunden länger in den Läden, die Wandgestaltung in rosa kann beruhigende Wirkung haben, und wenn der Raum heller beleuchtet ist, finden mehr Impuls-Käufe statt.

„Der erlebnisorientierte Einkauf ist sehr stark unter Druck geraten.“Claus Ebster, Lektor an der IMC Krems

Claus Ebster, Lektor an der IMC Krems, könnte diese Liste wohl noch lange fortsetzen. Er forscht seit Jahren zu den Tricks, die Supermärkte anwenden, um angenehme Atmosphäre zu schaffen, Kunden so länger in den Geschäften zu halten und zu mehr Käufen zu animieren. Seit Ausbruch der Pandemie ist die Situation aber eine andere, weiß der Wissenschaftler.

Das Tragen von Masken und das Einhalten von Abständen haben die Situation gewandelt. „Der erlebnisorientierte Einkauf ist sehr stark unter Druck geraten“, fasst Konsumenten-Forscher Ebster zusammen. Vielmehr gehe es momentan darum, das zu kaufen, das man auch tatsächlich benötige.

Von einem veränderten Verhalten ihrer Kunden zur Zeit während des und nach dem Lockdown berichten auch Lebensmittel-Konzerne. Sie betonen zwar, dass mittlerweile wieder ein reguläres Kaufverhalten zu beobachten sei. Die erhöhte Nachfrage nach bestimmten Einzelprodukten – wie lang haltbaren Lebensmitteln – ist mittlerweile abgeklungen. Die Rede ist aber auch von einem Boom der Onlineshops und Zustelldienste sowie einem Run auf regionale Produkte.

REWE: Verachtfachung bei Online-Bestellungen

Bei REWE mit Sitz in Wiener Neudorf (Bezirk Mödling) stellte man vor allem erhöhte Nachfrage bei den Online-Shops mit Hauszustellungen fest. „In der Hochphase von Corona konnten wir beim Billa-Onlineshop eine Verachtfachung der Bestellungen erkennen“, informiert ein Sprecher.

Auch jetzt sei das Niveau noch höher als etwa zur Weihnachtszeit im vergangenen Jahr. Bis Ende des Jahres soll es in Österreich deshalb in 400 Filialen möglich sein, bestellte Lebensmittel abzuholen. Momentan sind es 140. In Niederösterreich wächst das Angebot von 51 auf über 110 Filialen. Auch bei Spar wird evaluiert, das Liefer-Angebot auszubauen.

Einkaufen hat auch einen sozialen Aspekt

Dass die Bedeutung des Einkaufens von Lebensmitteln im stationären Handel generell abnimmt, sieht die Leiterin des Studiengangs Marketing und Konsumentenforschung am Campus Wieselburg der Fachhochschule Wiener Neustadt aber nur bedingt: „Es wird komplementäre Angebote zwischen Online und Offline geben, die den Bedürfnissen der unterschiedlichen Zielgruppen gerecht werden“, meint Natalie Dimitriadis. So habe sich gerade während des Lockdowns gezeigt, dass auch der soziale Aspekt des Einkaufens und das Einkaufserlebnis an sich Thema sind, so die Klosterneuburgerin.

Nun gelte es auf die veränderten Bedingungen zu reagieren und Angebote anzupassen. An der FH wird bereits erforscht, wie das dem Lebensmittelhandel gelingen kann. „Zurück zur Situation im Jänner wird nicht gehen“, meint Dimitriadis. Vielmehr sei es jetzt an der Zeit, vieles neu zu denken, um sich die neuen Entwicklungen zunutze machen zu können.