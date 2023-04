Eier werden immer teurer

Werbung

Fünf Ostereier werden durchschnittlich von jedem Österreicher während der Osterzeit verzehrt. Dass die Eierpreise im Vergleich zur letzten Ostersaison im Jahr 2022 drastisch gestiegen sind, ergab ein Haushaltspanel der AMA-Marketing. Bei diesem Panel werden Einkäufe von 2.800 österreichischen Haushalten gescannt und ausgewertet. „Die Preissteigerung bei Eiern von 13 Prozent stellt einen Durchschnittswert von allen gekauften Eiern dar. In dem Panel wurde also nicht nach Art der Haltung unterschieden”, erklärt Michaela Schantl, Marktforscherin bei AMA-Marketing.

Preise werden weiter steigen

Fragt man nach den Gründen der Preissteigerung, sollte sehr wohl nach Haltungsart unterschieden werden. “In der Bodenhaltung sind die Eierpreise eindeutig stärker gestiegen als in der Freiland- oder Biohaltung”, stellt Michael Wurzer, Geschäftsführer der Geflügelwirtschaft Österreich fest. Das liege unter anderem an den ebenfalls steigenden Futterkosten. „Die Preise für Futterkomponenten wie Weizen, Soja oder Gerste, aber auch für Vitamine und Spurenelemente, welche den Hennen in Bodenhaltungsbetrieben gefüttert werden, sind derzeit auf einem hohen Niveau. Durch den Ukraine-Krieg haben viele Lieferketten nicht funktioniert, das Futter wurde knapper und somit auch teurer”, so Wurzer.

In Biobetrieben stamme das Futter zum Großteil aus Österreich beziehungsweise näheren europäischen Ländern und so sei man weniger auf lange Lieferketten angewiesen. Dennoch sind auch in der Bioproduktion die Preise gestiegen. „Mit hohen Betriebsmittel- und Energiekosten kämpfen schließlich alle Betriebe”, betont Wurzer. Der Experte schließt daher einen weiteren, zumindest geringfügigen, Preisanstieg nicht aus: „In den aktuellen Verkaufspreisen haben die Produktionsbetriebe noch nicht alle Kosten, die sie selbst tragen müssen, für die Kundinnen und Kunden umgesetzt”.