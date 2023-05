Der NÖN Lebensmittel-Preis-Check: Wo ist es am billigsten?

Die Lebensmittelpreise in Österreich sind zurzeit so teuer wie schon lange nicht mehr. Erst am Montag fand der sogenannte „Lebensmittelgipfel“ statt, um Strategien zu besprechen, mit denen Preise gesenkt werden können. Jedoch ging dieser ohne wirkliche Ergebnisse zu Ende.

Während die Regierung nach Lösungen sucht, müssen die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher auf andere Methoden zurückgreifen, um beim Lebensmitteleinkauf Geld zu sparen: Preise zu vergleichen, zum Beispiel. NÖN-Redakteurin Marlena Schilling war am Donnerstag in bekannten Supermarktketten in der Landeshauptstadt St. Pölten unterwegs, um anhand von Lebensmitteln des täglichen Bedarfs herauszufinden, wo die Preise zurzeit am günstigsten sind.

Um sie gut vergleichen zu können, wurden fünf verschiedene Lebensmittel ausgewählt: Eier, Milch, Brot, Faschiertes und Mehl. Alles natürlich in der gleichen Größenmenge. Dann wurde verglichen, wie viel das teuerste beziehungsweise das billigste dieser Produkte in den jeweiligen Geschäften kostet. Damit auch alle geläufigen Supermarktketten miteinbezogen werden konnten, wurden diese in Filialen von Spar, Billa, Penny und Hofer verglichen.

Die billigste Milch gibt es bei Spar

Auf den ersten Blick würde man hier eher nicht vermuten, dass die Schärdinger Bergbauernmilch mit Abstand die billigste in allen vier Supermärkten ist. Foto: Marlena Schilling

Wer einen billigen Liter Milch kaufen möchte, tut das am besten bei Spar. Dort kostet das billigste Produkt nämlich 1,15 Euro. Das teuerste hingegen 1,99 Euro. Hierbei überraschend: Die billige Milch ist nicht nur von Schärdinger, also keiner Spar-Eigenmarke, sie ist auch noch in einer Glasflasche. Deswegen überraschend, weil die Milch in der Glasflasche bei anderen Supermarktketten wie Hofer und Billa die teuerste ist.

Liter-Milchpreise in der Übersicht

Spar: 1,15 Euro bis 1,99 Euro

Penny: 1,29 Euro bis 1,75 Euro

Billa: 1,29 Euro bis 1,99 Euro

Hofer: 1,25 Euro bis 1,99 Euro

Billigstes Brot ist bereits abgepackt und geschnitten

Wer beim Billa-Einkauf Geld sparen will, kauft am besten Produkte der Marke "Clever". Foto: Marlena Schilling

Beim Brot wurde es schon etwas komplizierter, die Preise zu vergleichen. Da es alle möglichen Sorten vom Krustenbrot bis hin zum veganen Dinkelbrot gibt, kann man hier eher schwieriger einen Preisvergleich aufstellen. Was man aber schon sagen kann ist, dass vor allem das fertig abgepackte Brot, das bereits geschnitten ist, besonders preiswert ist. Bei Spar und Hofer gibt es so eines etwa um 1,19 Euro und bei Billa gibt es von der Eigenmarke „Clever“ 500 Gramm Hüttenbrot um 1,29 Euro. Wer also beim Brot ein bisschen Geld sparen mag, kann hier auf abgepacktes Brot zurückgreifen.

Teuerstes Faschiertes gibt es bei Hofer

Wer gerne Produkte von "Zurück zum Ursprung" kauft und Wert auf Bio-Qualität liegt, kann bei Hofer um 6,99 Euro ein Faschiertes kaufen. Foto: Marlena Schilling

Die größten Preisschwankungen gibt es bei einem halben Kilo Faschierten. Am billigsten ist dieses bei Spar, Penny und Hofer mit 3,99 Euro. Aber bei Hofer kann es auch richtig teuer werden. Stolze 6,99 Euro zahlt man dort für 500 Gramm „Zurück zum Ursprung“-Bio-Faschiertes. Bei Billa muss man für das teurere Produkt 5,99 Euro auf den Tisch legen und bei Penny bekommt man das teuerste Produkt um 4,39 Euro. Hier steigt man also bei Penny im Schnitt am günstigsten aus.

Preise von 500 Gramm Faschiertem im Überblick

Spar: 3,99 Euro bis 5,49 Euro

Penny: 3,99 Euro bis 4,39 Euro

Billa: 4,89 Euro bis 5,99 Euro

Hofer: 3,99 Euro bis 6,99 Euro

„Fini´s Feinstes“ ist das teuerste Mehl

In allen Filialen (ausgenommen Hofer) ist das Mehl von der Marke "Fini´s Feinstes" das teuerste. Foto: Marlena Schilling

Beim Mehl wird es nun besonders spannend. Für den Vergleich wurde ein klassisches Weizenmehl der Kategorie „glatt“ betrachtet. Das billigste Produkt kostet bei allen vier Filialen zwischen 85 und 99 Cent. Das teuerste Produkt gibt es bei Spar, Penny und Billa und ist von der Marke „Fini´s Feinstes“. Die Frage, welches Produkt man bei Hofer kaufen soll, stellt sich allerdings gar nicht. Die Filiale in der Kremser Landstraße bietet nämlich nur eine Art von Mehl an. Wenn man also beim Mehl Geld sparen möchte, sollte man auf die Eigenmarken der Supermärkte zurückgreifen und es am besten bei Hofer oder Penny kaufen.

Mehlpreise im Überblick

Spar: 0,99 Euro bis 1,99 Euro

Penny: 0,85 Euro bis 1,59 Euro

Billa: 0,99 Euro bis 1,99 Euro

Hofer: 0,85 Euro

Billigste Eier kosten in allen Geschäften gleich viel

Die teuersten Eier gibt es von der Eigenmarke "Spar Premium" bei Spar. Foto: Marlena Schilling

Bei den Eiern lässt sich eine weitere Kuriosität erkennen. In allen vier Supermarktketten kostet die billigste 10er-Packung Eier 2,49 Euro. Das teuerste Produkt gibt es dieses Mal bei Spar. 4,89 Euro kosten die „Eier vom Wanderhuhn“ von der Spar-Eigenmarke „Spar Premium“.

Eierpreise im Überblick

Spar: 2,49 Euro bis 4,89 Euro

Penny: 2,49 Euro bis 4,29 Euro

Billa: 2,49 Euro bis 4,49 Euro

Hofer: 2,49 Euro bis 4,29 Euro

Was tun die Supermarktketten gegen die steigenden Preise?

Auch die Supermärkte selbst müssen gegen die steigenden Preis ankämpfen. Beim Preisvergleich konnte die Filiale von Spar oft mit seinen billigen Preisen überzeugen, doch warum ist gerade Spar so billig? In einer Presseaussendung heißt es: „Wir haben auf einen Teil unserer Gewinnspanne verzichtet, damit wir die Preise für Sie so niedrig wie möglich halten.“

Der Spar-Vorstand fügt außerdem hinzu: „Wenn nun Rohstoffpreise, Energiekosten oder andere Kosten sinken, dann verhandeln wir sofort mit den Herstellern um niedrigere Preise. Das tun wir aktuell mit Hochdruck.“ Außerdem ergänzt er, dass Spar seine Billigmarke „S-Budget“ deutlich erweitert habe.

REWE baute „clever“-Sortiment aus

Die REWE-Group betont auf NÖN-Anfrage: „Wir achten strikt darauf, dass nur dort Preisanpassungen an die Kundinnen und Kunden weitergegeben werden, wo es tatsächlich einen hohen Kostendruck gibt. Erhöhte Preisforderungen von Herstellern und Lieferanten, die nicht durch gestiegene Kosten begründet sind, werden wir nicht akzeptieren. Denn wir sehen es auch als unsere Aufgabe als Händler an, steigende Preise im Sinne unserer Kundinnen und Kunden einzudämmen.“

Außerdem betonen die Sprecher von REWE, dass man stets bemüht sei, attraktive Aktionen anzubieten: „Als Reaktion auf die Inflation, haben wir das „clever“-Sortiment von rund 650 auf über 730 Produkte ausgebaut und setzen verstärkt auf Aktionen und Rabatte, auch über unser Kundenbindungsprogramm jö, um unterm Strich günstiger zu sein. Außerdem bietet unser Discounter Penny systembedingt für Kundinnen und Kunden eine sehr attraktive Preisstruktur.“

Hofer setzt auf Eigenmarken

Der Discounter Hofer erklärt, dass er fast 90 Prozent und rund 1.500 Artikel aus unabhängigen Eigenmarken anbiete. „Wir kalkulieren knapp und geben alle Preisvorteile direkt an unsere Kundinnen und Kunden weiter. So ermöglichen wir ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis, das nicht zuletzt auch auf unsere starken Eigenmarken zurückzuführen ist“, teilt die Hofer KG mit.

„Steigende Produktions- und Anschaffungskosten werden sehr lange von uns abgefedert, bis wir sie erst an Kundinnen und Kunden in Form von Preisanpassungen weitergeben müssen. Entspannt sich die Situation am Markt wieder, geben wir etwaige Vorteile postwendend an unsere Kundinnen und Kunden weiter. Unabhängig davon setzen wir stets auf faire Verhandlungen auf Augenhöhe - dies gilt für all unsere Lieferanten“, heißt es weiter von Hofer.