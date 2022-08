NÖ Bauernbund strikt gegen Borealis-Deal

Werbung

„Mit diesem unbedachten Deal fallen Entscheidungen über die heimische Lebensmittelversorgung in die Hände eines tschechischen Großkonzerns“, kommentieren NÖ Bauernbundobmann und Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) und NÖ Bauernbunddirektor Paul Nemecek den noch offenen Verkauf der Borealis-Düngemittelsparte an den tschechischen Agrofern-Konzern.

Laut den beiden Bauernbund-Vertretern stehe die Versorgung Europas ohnehin schon auf unsicheren Beinen. Ohne Dünger werde es laut Pernkopf und Nemecek weniger, aber teurere Lebensmittel geben und die Düngerproduktion stehe in mehreren europäischen Ländern bereits vor dem Aus. Ein wesentlicher Grund dafür sei mit dem Krieg in der Ukraine einhergehende Knappheit an Erdgas, welches zur Produktion von Stickstoffdünger benötigt wird. Die Schließungswelle der Düngemittel-Fabriken, welche beispielsweise das Stickstoffwerk Piesteritz bei Wittenberg in Deutschland oder die Grupa Azoty in Polen betreffe, sollte laut dem NÖ Bauernbund bei den OMV-Verantwortlichen endlich die Alarmglocken läuten lassen.

Versorgungssicherheit steht auf dem Spiel

Die NÖ Bauernbund-Vertreter stellen aufgrund dieser laut ihnen eindeutigen Warnzeichen in Frage, ob die Verantwortungsträger im Falle des Borealis-Deals bewusst die Krisensicherheit gegen die Profitmaximierung eintauschen. Pernkopf und Nemecek warnen eindringlich in Richtung des OMV-Vorstands um CEO Alfred Stern. „Der NÖ Bauernbund wird nicht tatenlos zusehen, wenn die kritische Infrastruktur ausverkauft wird“, so Pernkopf und Nemecek. Die Düngemittelproduktion müsse „rot-weiß-rot“ bleiben.

Um den noch offenen Deal zu verhindern, will der NÖ Bauernbund, laut eigenen Angaben, „alle Möglichkeiten auf nationaler und internationaler Ebene ausschöpfen“, um die Versorgungssicherheit im Land weiterhin zu garantieren. Auch die Rolle der ÖBAG soll kritisch hinterfragt werden. In dem Anwaltsschreiben, welches die Gründe, die gegen den Verkauf sprechen, aufgreift, heißt es zusammenfassend: „Der Zusammenschluss würde schwerwiegende nachteilige Auswirkungen auf die Märkte für stickstoffhaltige Düngemittel haben und sei deshalb „aus rechtlicher, wirtschaftlicher, als auch aus politischer Sicht nicht hinnehmbar“.