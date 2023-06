NÖ-Nachwuchsfachkräfte brillierten bei Landeswettbewerb

Bereits zum 13. Mal fanden die Landeslehrlingswettbewerbe der Sparte Industrie bei neun Bewerben im März und April statt. Insgesamt nahmen 111 Lehrlinge aus 34 niederösterreichischen Industriebetrieben an den Wettbewerben teil und nun wurden auch die besten Nachwuchskräfte der NÖ Industrie im WIFI St. Pölten ausgezeichnet. In acht Einzelbewerben sowie im Teamwettbewerb der Sonderkategorie „Industrie 4.0“ zeigten die Lehrlinge der Metalltechnik, Prozesstechnik, Mechatronik, Elektrotechnik und Kunststofftechnik, auf welchem Niveau sie beruflich bereits unterwegs sind.

„Im Grunde sind alle 111 Lehrlinge Sieger. Sie haben bei diesen Bewerben wirklich bewiesen, dass sie hervorragend ausgebildet und extrem motiviert sind“, loben Helmut Schwarzl, Obmann der Sparte Industrie in der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ) und Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) die Leistungen der jungen Nachwuchskräfte.

Lehre als „wahrer Trumpf“

Neu war in diesem Jahr der Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft beim Wettbewerb „Industrie 4.0“. Dabei bestand die Aufgabe darin, eine Sortieranlage samt Produktversand und Einlagerung zu entwerfen. Laut Schwarzl konnte man an diesem Beispiel hautnah erleben, wie vielfältig die Ansprüche einer nachhaltigen Zukunft sind und wie breit gefächert die heutige Ausbildung ist. Er fügt hinzu: „Die Lehre ist ein wahrer Trumpf für unseren Wirtschaftsstandort“. Den Sieg in dieser Sonderkategorie holte sich das Team „EATON – The Way of Power“, mit vier Lehrlingen der Firma Eaton Industries (Austria) GmbH aus Schrems.

Ebenso beeindruckt zeigte sich auch Teschl-Hofmeister. Sie betont, dass die Bildung in Niederösterreich einen sehr hohen Stellenwert hat und die zahlreichen Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, die Jugendlichen in Niederösterreich bestens fördern. Auch der Lehrberuf habe eine sehr hohe Bedeutung, weshalb sie sich besonders über die guten Leistungen der Lehrlinge freue. Das sind die Gewinnerinnen und Gewinner:

Kategorie Metall I - Lehrberuf Metalltechnik/Hauptmodul Maschinenbautechnik

1. Platz: David Altmann, Metall- und Kunststoffwaren Erzeugungsges.mb.H.

2. Platz: Philip Grabner, Metall -und Kunststoffwaren Erzeugungsges.m.b.H.

3. Platz: Jürgen Windhager, Doka Gmb

Kategorie Metall II - Lehrberuf Metalltechnik/Hauptmodul Werkzeugbautechnik

1. Platz: Maximilian Denk, Metall- und Kunststoffwaren Erzeugungsges.m.bH.

2. Platz: Lisa Zibek, Metall- und Kunststoffwaren Erzeugungsges.m.b.H.

3. Platz: Andre Leonhartsberger, Doka GmbH

Kategorie Metall III - Lehrberuf Metalltechnik / Hauptmodul Zerspanungstechnik

1. Platz: Tobias Prüller, Welser Profile Austria GmbH

2. Platz: Manuel Riegler, Busatis Gmb

Kategorie Prozesstechnik - Lehrberuf Prozesstechnik

1. Platz: Julian Wöhrer, Baumit GmbH

2. Platz: Codrut Sala, Welser Profile Austria Gmb

Kategorie Metall IV - Lehrberuf Metalltechnik/Hauptmodul Fahrzeugbautechnik, Schweißtechnik

1. Platz: Alexander Dorninger, Doka GmbH

2. Platz: Niklas Kühr, Doka GmbH

Kategorie Kunststoff - Lehrberuf Kunststofftechnik, Kunststoffformgebung

1. Platz: Mario Tiefenbacher, Geberit Produktions GmbH & Co KG

Kategorie Mechatronik - Lehrberuf Mechatronik

1. Platz: Ata Kocak, ÖBB-Infrastruktur AG

2. Platz: Alexander Scharf, Eaton Industries (Austria) GmbH

3. Platz: Daniel Lanz, ÖBB-Infrastruktur AG

Kategorie Elektro - Lehrberuf Elektrotechnik