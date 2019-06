Bei sommerlichen Temperaturen ging im SPORT.ZENTRUM.Niederösterreich das 42. Lehrlingssportfest über die Bühne. Rund 1.200 Teilnehmer aus den niederösterreichischen Landesberufsschulen und aus NÖ Unternehmen kürten ihre Sieger in den Bewerben Fußball, Leichtathletik-Dreikampf, Laufen, Pendelstaffellauf 8x60 m, Schach, Beachvolleyball, Streetball, Tischtennis, Volleyball und Streetsoccer. Beste Stimmung herrschte beim Finale des Fußballturniers: Das Team der Landesberufsschule Amstetten siegte gegen die LBS Geras.

NLK Reinberger Landesrätin Teschl-Hofmeister mit Zahra Hosseni von der LBS Baden, die insgesamt drei Medaillen absahnte.

Im Rahmen der „Championsparty“ bekamen die Sieger Medaillen und Preise aus den Händen von Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, AKNÖ-Kammerrat Patrick Slacik und Vizepräsident Josef Breiter von der Wirtschaftskammer NÖ. Besonders erfolgreich war Zahra Hosseni von der LBS Baden, die drei Medaillen mit nach Hause nehmen konnte.

Millionen für Ausstattung der Berufsschulen

„Sieger sind aber alle Berufsschülerinnen und –schüler, denn sie alle zählen durch die Wahl einer Lehre zu den absoluten Gewinnern am Arbeitsmarkt“, erklärte Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister bei der Siegerehrung. „Das Land Niederösterreich ist sich seiner Aufgabe in diesem Zusammenhang mehr als bewusst. Wir wollen die Fachkräfte von morgen bestmöglich auf die Herausforderungen einer digitalisierten und globalisierten Arbeitsumgebung vorbereiten. Was Ausstattung und Räumlichkeiten an den Berufsschulen anlangt, werden wir daher in den kommenden 5 Jahren rund 41,5 Mio. Euro investieren“, so die Landesrätin.

Lehrlingsoffensive: 7.000 Ausbildungsplätze

Darüber hinaus wies sie auf die große Lehrlingsoffensive des Landes NÖ hin, die auf Initiative von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Landesrat Eichtinger gemeinsam mit dem AMS Niederösterreich und dem Europäischen Sozialfonds entwickelt wurde. 46 Millionen Euro werden bereitgestellt, rund 7.000 Ausbildungsplätze stehen damit bis Jahresende 2019 in verschiedenen Programmen zur Verfügung.