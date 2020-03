Fachkräftemangel ist das große Thema der österreichischen Wirtschaft, das ist bekannt. Bei den Frächtern heißt er konkret Lenkermangel. Und der wird in den kommenden zehn bis 15 Jahren ganz sicher zu einer großen Herausforderung für die Branche: Ein Drittel der Fahrer ist jetzt nämlich über 50 Jahre alt.

Franz Pfluegl Beate Färber-Venz, Obfrau der Sparte Transport und Verkehr in der Wirtschaftskammer NÖ.

Gegensteuern will die Branche zum einen mit der in Niederösterreich installierten Berufslenkerakademie. Diese im Herbst gestartete Initiative geht in die dritte Runde, die Ausbildung dauert 1,5 Jahre.

Aber auch das Image der Branche im Allgemeinen zu heben ist ein erklärtes Ziel. Denn zum tendenziell schlechten Image trügen „negative Berichterstattung“ ebenso bei wie Missverständnisse in der öffentlichen Wahrnehmung, ist Beate Färber-Venz, Obfrau der Sparte Transport und Verkehr in der Wirtschaftskammer NÖ, überzeugt. „Wir brauchen den Lkw. 49 Prozent aller Lkw-Transporte werden unter 50 Kilometer bewegt.“

Angesprochen auf die damit verbundene Diskussion rund um Umwelt und CO2-Ausstoß meinte Färber-Venz: „Wenn Ihr Auto älter als zehn Jahre ist, dann sind die Emissionen größer als bei einem neuen Lkw.“

Elke Winkler Am und im echten Lkw wird den Schülern im Rahmen der Aktion „Lkw in der Schule“ (wie hier an der Volksschule Zwettl) gezeigt, wie groß der tote Winkel für den Lkw-Fahrer tatsächlich ist.

Ein riesiges Thema rund um Lkw ist natürlich auch jenes der Sicherheit – vor allem nach dem tragischen Unfall in Wien vor einem Jahr, bei dem ein neunjähriger Bub beim Abbiegen eines Lkw getötet wurde. Spätestens danach wurde der Ruf nach der verpflichtenden Installation von Abbiege-Assistenten in Lkw laut, die EU-weit für neu zugelassene Lkw ab 2024 gilt.

Die Abbiege-Assistenten hält Färber-Venz grundsätzlich für eine gute Unterstützung der Fahrer, wobei die Technik nicht ideal ausgereift sei: Ist das Gerät zu scharf eingestellt, bremse es „bei jedem Hydranten“, ist es hingegen zu schwach eingestellt, bleibe ein großes Restrisiko. Sie wünscht sich aber, dass diese Thematik nicht allein an den Frächtern hängen bleibt. Denn es gebe auch bauliche Maßnahmen wie die Verlegung von Schutzwegen aus dem Kreuzungsbereich hinaus oder das Anbringen von Spiegeln, um den toten Winkel so gut wie möglich zu entschärfen. Diese Maßnahmen müssten allerdings aus der Politik kommen.

Die Branche selbst weitet jedenfalls die Verkehrssicherheitsaktion, mit der die Sparte Transport und Verkehr Lkw in Volksschulen bringt, um den Kindern das Fahrzeug und Thematiken wie den toten Winkel näherzubringen, auf die Mittelschulen aus. „So erreichen wir die jungen Menschen von der Volksschule bis zum Führerschein“, meint Färber-Venz. Bezahlt wird die Aktion von der Fachgruppe bzw. den Unternehmen.