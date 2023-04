„Reno“-Betreiber HR Group insolvent: 106 Beschäftigte betroffen

Werbung

Das Unternehmen habe beim Landesgericht Wiener Neustadt ein Konkursverfahren beantragt, wie die Kreditschützer AKV, Creditreform und KSV1870 am Donnerstag mitteilten. Die HR Group GesmbH betreibt in Österreich 29 Reno-Filialen mit 106 Beschäftigten, sie hat ihren Sitz in Leobersdorf

Den Angaben zufolge sind vom Insolvenzverfahren etwa 2.400 Gläubiger mit Forderungen von rund 12 Mio. Euro betroffen. Als Gründe für die Insolvenz nannte das Unternehmen die Auswirkungen der Corona-Pandemie und die damit verbundenen Umsatzeinbrüche. Die Pandemiejahre seien durch staatliche Unterstützungsmaßnahmen ausgeglichen worden. Gespräche mit Investoren seien letztlich aber gescheitert.

Derzeit werde noch die Fortführung des Unternehmens angestrebt, um weitere Investorengespräche zu führen. Ein mögliches Sanierungsverfahren hänge vom Ausgang dieser Gespräche ab. Sollten sie scheitern, sei die Auflösung des Unternehmens geplant.