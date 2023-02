111 NÖ-Lehrlinge gehen auf internationale Wanderschaft

Werbung

111 niederösterreichische Lehrlinge aus verschiedenen Berufssparten haben sich heuer für die Initiative "Let's Waltz" von Wirtschaftskammer und Arbeiterkammer NÖ beworben. Sie absolvieren im Frühjahr bzw. Herbst ein vier Wochen langes, kostenloses Praktikum bei einem Partnerbetrieb in einem EU-Land, um Erfahrungen zu sammeln. Folgende zehn "Walz"-Destinationen sind heuer darunter: Portugal, Irland, Spanien, Finnland, Italien, Litauen, Dänemark, Deutschland, Malta und Spanien.

„Erfahrungen im Ausland bringen unsere Lehrlinge enorm weiter“, sagte WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker bei der Stipendienübergabe an die diesjährigen Teilnehmer der Initiative „Let’s Walz“ im WIFI der WKNÖ in St. Pölten. „Sie kommen mit neuen beruflichen Erfahrungen, neuen Kenntnissen und als gestärkte Persönlichkeiten zurück. Davon profitieren Lehrlinge und Lehrbetriebe — gerade angesichts des großen Fachkräftebedarfs.“

"Win-Win-Situation für alle Beteiligten"

„Wir schaffen mit diesen Auslandserfahrungen eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Gerade vor dem Hintergrund der fortschreitenden Digitalisierung und einer immer stärker vernetzten Wirtschaft ist es wichtiger denn je, unseren Fachkräften von morgen die bestmöglichen Perspektiven und Erfahrungen mitzugeben“, unterstreicht AKNÖ-Präsident Markus Wieser.

Zwentendorfer Elektrotechnikerin hofft auf "lässige Zeit"

Als bei Vanessa Hübl, Elektrotechnikerin bei Donau Chemie in Zwentendorf, per Post die Info zu Let’s Walz ins Haus flatterte, war sie unsicher, ob ihre Firma dem Praktikum zustimmen würde. „Dann hat mich aber mein Chef nochmals auf die Aktion aufmerksam gemacht und gemeint: ,So eine Möglichkeit kann man sich nicht entgehen lassen“, erzählt Hübl und ergänzt lachend: „Und da konnte ich ihm nur zustimmen.“

AK NÖ-Präsident Markus Wieser (l.) und WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker (r.) mit den Stipendiaten Tim Haidvogel und Vanessa Hübl – stellvertretend für die 111 Nachwuchskräfte, die heuer auf die Walz gehen. Foto: Andreas Kraus

Wo es im Herbst genau hingehen wird, weiß sie noch nicht. „Ich hoffe auf Finnland oder Irland“, verrät sie und erklärt: „Weil mich die dortige Kultur und Geschichte auch sehr interessieren.“ Konkrete Erwartungen an Let’s Walz habe sie nicht. „Ich hoffe einfach, dass es eine gute und lässige Zeit wird.“

Mödlinger Mechatroniker will seinen Lebenslauf damit "frisieren"

„Zuhause sein kann man immer, aber wenn man die Chance zum Reisen, zum Erfahrungen sammeln bekommt, dann sollte man sie ergreifen“, sagt Tim Haidvogel, Fahrradmechatroniker bei Jürgen Martin Freissler in Mödling. Als ihn sein Chef fragte, ob er Interesse hätte, an Let’s Walz teilzunehmen, brauchte er nicht lange zu überlegen. „Eine super Möglichkeit, die sich auch gut im Lebenslauf macht.“ Für Haidvogel geht es im März nach Belfast. „Ich habe meine Englischmatura mit einem Einser geschafft, die Sprache ist sicher kein Problem. Dennoch lese ich viel auf Englisch und schau mir englische Filme an. Das wird sicher eine total lässige Zeit“, freut er sich auf das Praktikum.

Die Finanzierung der vermittelten Praktika erfolgt mit Mitteln aus dem Programm Erasmus+, sowie durch die WKNÖ und AKNÖ. Für Lehrlinge und Lehrbetriebe fallen für das Praktikum keine Kosten an. Um die Organisation kümmert sich die Abteilung Bildung der WKNÖ in Kooperation mit dem Verein für internationalen Fachkräfteaustausch (IFA).

Die 111 "Let's Waltz"-Nachwuchskräfte im Rahmen der Stipendienverleihung. Foto: WKNÖ

Im Jänner begannen 5.637 Junge eine Lehre

Die Zahl der Lehranfänger ist in Niederösterreich weiter gestiegen. Im Jänner haben 5.637 junge Menschen in NÖ-Lehrbetrieben eine Lehre begonnen. Das ist ein Plus von 327 Lehranfänger bzw. ein Anstieg von 6,16 Prozent. „In Zeiten des akuten Mitarbeitermangels, wo jede zehnte Stelle von unseren Betrieben nicht besetzt werden kann, ist das eine gute Nachricht“, freut sich WKNÖ-Präsident Ecker über die positive Entwicklung.

Die meisten Lehrverträgen wurden im Gewerbe/Handwerk (2.519) abgeschlossen, gefolgt vom Handel (930) und von der Sparte Industrie (741).

4.500 NÖ-Betriebe bilden aktuell Lehrlinge aus. Das sind um 92 Betriebe mehr noch im Vorjahresmonat.

Es gibt kein Patentrezept gegen Mitarbeitermangel

Die Lehre sei ein "wichtiger Baustein" gegen den Mitarbeitermangel, heißt aus der WKNÖ. Um langfristig Mitarbeiter zu finden und zu binden, brauche es aber weitere Maßnahmen, die je nach Branche und Betriebe unterschiedlich gestaltet sind: „So mag die 4-Tage-Woche für ein Unternehmen und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine gute Lösung sein. Für einen Betrieb, der Lehrlinge ausbildet, würde eine 4-Tage-Woche aber wieder viele neue Hindernisse mit sich bringen. Andere Unternehmen setzen auf neue Urlaubsmodelle, flexible Arbeitsorganisationen oder Angebote für die Freizeit“, sagt WKNÖ-Präsident Ecker. Patentrezept gebe es keines, jeder Betrieb müsse für sich einen Weg finden und gehen. "Neue Gesetze braucht es jedoch nicht."

