Für den Wirtschafts- und Produktionsstandort Österreich sind Qualität und Produktivität zentrale Faktoren. Dabei bietet die Digitalisierung weitreichende Chancen, um sowohl Qualität als auch Produktivität zu steigern und gleichzeitig Kosten zu senken.

NÖ Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger und Helmut Miernicki (Geschäftsführer von ecoplus) informierten sich am Siemensstandort Wien Floridsdorf über die digitalen Zukunftspotentiale für heimische Unternehmen.

Denn der Anspruch von Siemens ist es, nicht nur Technologie zu produzieren, sondern nahe am Kunden zu arbeiten, seine Probleme kennenzulernen und auf diesem Weg Lösungsanwendungen zu schaffen. Diese Lösungen werden in den Siemens InnovationLabs gemeinsam erarbeitet.

„Digitale Zwillinge“ – der Weg zum Smart Engineering

Im sogenannten „LivingLab“ liegt der Schwerpunkt auf der Prozess-Industrie, also beispielweise der Pharmaindustrie. Dieses Labor bildet ein modernes Prozess-Labor zum Beispiel für die Pharmaindustrie ab und verbindet reale mit virtueller Prozess-Forschung. Dabei spielen „digitale Zwillinge“ eine besondere Rolle. Diese sind digitale Abbilder der realen Welt in der virtuellen Welt. Welchen Nutzen hat nunmehr Digitalisierung in der Pharma-Industrie?

Von der Entwicklung bis zur tatsächlichen Produktion von Wirkstoffen dauert es rund zehn Jahre. Mittels der Virtualisierung von Prozessen verspricht Siemens enorme Zeitersparnisse. Was bis dato aufwendig in Labors untersucht wurde, soll nun durch Simulationen von Prozessen erfolgen.

Aber nicht nur Prozesse, sondern auch Produktionsanlagen selbst erhalten ihren „digitalen Zwilling“, obwohl diese teilweise noch nicht in der realen Welt gebaut wurden. Dadurch können Planung, Bau sowie Inbetriebnahmen rascher erfolgen und Produktionsanlagen früher an den Start gehen. Somit sparen sich Unternehmen Zeit und Geld.

Die Anwendungsfelder der Digitalisierung in der Prozessindustrie sind breit gefächert. Von der Lebensmittelindustrie bis zur Pharmaindustrie eröffnet sich eine Vielzahl an Möglichkeiten. Bernhard Kienlein (Leiter Digital Industries, Siemens AG Österreich) hebt auch hervor, „dass die Prozess- und Produktionsentwicklung unserer Kunden hier simuliert und optimiert werden kann. Europaweit ist das ,LivingLab‘ eine einzigartige Digitalisierungs-Pilotanlage für Bioprozesse.”

Martin Ramharter (Leiter Pharma, Siemens AG Österreich) ergänzt: „Forschung und Entwicklung können Jahre dauern, aber der Kampf gegen zum Beispiel COVID-19 muss schneller gehen. Der ganzheitliche digitale Zwilling aus dem Digital Enterprise Portfolio von Siemens ermöglicht pharmazeutischen Unternehmen, ihre Forschung und Entwicklung zu beschleunigen, die Markteinführungszeit zu reduzieren und die Produktion schneller auszubauen.”

Anlagen gehen virtuell in Betrieb

Während im „LivingLab“ die Prozess-Industrie im Mittelpunkt steht, fokussiert das „Siemens DigiLab“ auf die Digitalisierung in der Fertigungsindustrie. Dr. Lukas Gerhold (Leiter SIMATIC Applikationszentrum, Siemens AG Österreich) erklärt die Potentiale der Digitalisierung im „DigiLab“ anhand der virtuellen Inbetriebnahme. Diese würde es Unternehmen erlauben, bereits vor dem physischen Aufbau von Anlagen, Steuerungen zu programmieren und gleichzeitig Fehler vorab zu erkennen. Dadurch spart man sowohl Kosten als auch Zeit.

Im Sinne der Kundennähe erfolgt die Digitalisierung und Optimierung von Fertigungsanlagen auch für bereits bestehende Anlagen. Durch die stärkere Integration von Digitalisierung in heimischen Unternehmen könnten ebenso Stillzeiten verringert und das Energiemanagement verbessert werden. Als erfolgreiche Anwendungsbeispiele auf diesem Bereich nennt Siemens-Generaldirektor Wolfgang Hesoun Coca-Cola und OMV.

Intelligente Fertigung in der Industrie 4.0

Im „DigiLab“ präsentiert Miroslav Vucic (Koordinator Digitale Transformation, Siemens-Werk SIMEA) der niederösterreichischen Besucherdelegation cyberphysische Produktionssysteme als Nachfolger konventioneller Fließbandfertigung. Dabei kommunizieren einzelne Fertigungsstationen und Produkte miteinander, wodurch sich das Produkt selbst je nach freien Kapazitäten seinen nächsten Fertigungsschritt sucht.

Lineare Fließbandstrecken zählen somit in der Industrie 4.0 zur Vergangenheit. Neben der intelligenten Nutzung von Produktionskapazitäten bieten cyberphysische Systeme die Möglichkeit, mehrere unterschiedliche Produkte mit denselben Anlagen zu produzieren. Flexibilität steht an erster Stelle.

Um niederösterreichische Unternehmen zu motivieren, die Chancen der Digitalisierung zu erkennen und zu nutzen, strebt Wirtschaftslandesrat Danninger die verstärkte Kooperation zwischen Siemens und dem „Haus der Digitalisierung“, das bis 2023 in Tulln umgesetzt werden soll, an.