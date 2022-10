Schmuckenschlager: "Großteils können wir uns selbst versorgen"

Werbung

NÖN: Die Bilder von den Zuständen auf einem Bauernhof in Traismauer sorgten für Empörung. Braucht es strengere Kontrollen?

Johannes Schmuckenschlager: Ich verstehe, dass diese Bilder verstören – selbst Bauern und Tierhalter. Das macht auch uns betroffen. Klar ist, wir stehen kompromisslos für eine ordnungsgemäße Tierhaltung. Es handelt sich hier um Einzelfälle, unter deren Bild letztendlich alle Bauern leiden. Mehr Kontrollen sind nicht die Antwort, sondern es geht um die Verbesserung der risikobasierten Kontrollen. Eine große Anzahl der tierhaltenden Betriebe nimmt an freiwilligen Programmen bzw. am Tiergesundheitsdienst teil. Hier sind schon jetzt die Kontrollintervalle sehr engmaschig. Demnach kann es nicht sein, dass einzelne Fälle dazu führen, dass alle gewissenhaft arbeitenden Tierhalter mit neuem zusätzlichem Bürokratie- und Kontrollaufwand belastet werden.

Wichtiger wäre, dass bereits vorhandene Daten von AMA, Ämtern wie dem Tiergesundheitsdienst, Tierkadaver-Verwertung, Molkereien und Fleischereien besser vernetzt werden. Wir stehen für die Entwicklung eines Frühwarnsystems, damit Betriebe mit Schwierigkeiten frühzeitig auf Probleme reagieren und überforderte oder gesetzeswidrig handelnde Betriebe so rasch wie möglich identifiziert werden. Unsere Bäuerinnen und Bauern haben es verdient, dass das Vertrauen in ihre verlässliche und sorgsame Arbeit nicht aufgrund von zu spät entdeckten vereinzelten Missständen leidet.

Generell ist das Vertrauen in die Landwirtschaft in der Corona-Krise gestiegen. Spüren das die Landwirtinnen und Landwirte auch finanziell?

Schmuckenschlager: Die Landwirtschaft ist nicht homogen, sie ist sehr vielschichtig. Wir sehen, dass seit Covid der Zuspruch und die Wahrnehmung der Landwirtschaft schon andere geworden sind. Die Bevölkerung sieht, dass Landwirtschaft nicht nur ein nettes Anhängsel ist und dazu da, dass der ländliche Raum gepflegt wird, sondern dass wir eine Produktionsleistung erbringen, die für die Versorgungs sicherheit wesentlich ist. Dazu kommt der Trend zur Regionalität.

Auf der anderen Seite muss man sich Gedanken machen, was dafür notwendig ist, dass ein Landwirt in Österreich produzieren kann. Wir brauchen mehr Partizipation an der Landwirtschaft. Bisher ist es so, dass viele Wünsche an die Landwirtschaft herangetragen werden – vom Klimaschutz über Biodiversität bis hin zum Bodenverbrauch. Da wird über neue Auflagen diskutiert, dort über mehr Kontrollen. Das Problem ist nicht die Umsetzung höherer Standards, sondern dass wir das am Markt nicht mehr umsetzen können. Aktuell ist es zum Beispiel im Bereich der Pute so. Wir haben weniger Puten pro Quadratmeter in den Stallungen als alle EU-Partner. Damit ist die Produk tion teurer, aber im Supermarkt liegt dann die ausländische Pute. Die Manager der Supermärkte erklären uns, um den Preis, zu dem ihr produziert, kann das keiner kaufen. Da sage ich: So kann es nicht gehen.

Höhere Standards bedeuten letztlich immer höhere Preise.

Schmuckenschlager: Ja. Deshalb muss die Herkunftskennzeichnung noch rigoroser durchgesetzt werden, vor allem bei verarbeiteten Produkten. Es wird ja immer gerne geworben: „Bei uns ist das ganze Frischfleisch aus Österreich“, aber dann liegen in der Vitrine neben den österreichischen Fleisch- und Wurstwaren Produkte aus dem Ausland. Bei dieser Logik bleibt nicht nur der Bauer auf der Strecke, sondern auch der Konsument – weil die inländische Produktion wegbricht.

Wie schwer treffen die Bauern die hohen Energiepreise?

Schmuckenschlager: Das ist für alle eine große Herausforderung. Es ist beachtlich, welche Maßnahmen hier in Österreich für die Bevölkerung gesetzt werden. Für die Land- und Forstwirtschaft konnten wir etwa eine Agrardiesel-Rückvergütung durchsetzen, damit die Betriebe entlastet werden – vor allem im Sinne der Versorgungssicherung. Eine weitere Maßnahme ist der Energiepreisdeckel, der spezifisch je nach Betrieb und je nach Energieintensität kommt.

Ein großes Thema ist die Versorgungssicherheit. Könnte sich Niederösterreich mit Lebensmitteln selbst versorgen?

Schmuckenschlager: Zu einem großen Prozentsatz ja. Bei Milch, Rind- und Kalbfleisch oder Schweinefleisch deckt die österreichische Produktion den heimischen Bedarf jedenfalls ab. Bei Gemüse und Obst liegen wir mit der Eigenversorgung bei rund der Hälfte des Bedarfs, das sieht man an den Sorten im Warenkorb. Bei Fisch sind wir nur bei sieben Prozent, hier ist noch viel Luft nach oben. Ausbildungen wie jene in den Landwirtschaftlichen Fachschulen Hohenlehen und Edelhof, wo die Fischproduktion inklusive Verarbeitung und Vermarktung in Praxis und Theorie gelehrt wird, sind in diesem Zusammenhang sehr wichtig.

Regionale Lebensmittel habenin der Corona-Zeit einen Aufschwung erfahren. Wie nachhaltig ist dieser Aufschwung?

Schmuckenschlager: In der Corona-Zeit haben die Konsumenten stärker zu Premiumprodukten gegriffen. Die Nachfrage nach biologischen und regionalen Lebensmitteln war hoch. Das hat sich durch die Teuerung jetzt wieder geändert – die Leute greifen wieder stärker zu billigen Produkten.

Was kann man tun, damit die Nachfrage nach Lebensmitteln aus der Region wieder steigt?

Schmuckenschlager: Das eine ist Bewusstseinsbildung – auch wenn das Grundprodukt teurer ist, muss die Mahlzeit nicht teurer sein, wenn man sie richtig verkocht. Man muss also nicht zum billigen Produkt greifen, wenn man sparen will. Das andere ist die Lebensmittelverschwendung, die es nach wie vor gibt. Zudem muss die öffentliche Beschaffung mehr darauf ausgerichtet werden, regionale Kreisläufe zu stärken. Daher haben wir als Landwirtschaftskammer Niederösterreich die Initiative „Ja zu nah“ ins Leben gerufen. Es handelt sich hier um einen Lebensmittel-Marktplatz, der Landwirte und Großküchen vernetzen soll. Über „Ja zu nah“ können Großküchen – wie beispielsweise in Krankenhäusern – saisonale Produkte von Landwirten aus der Region zusammengefasst beziehen. Das heißt, wir ermöglichen es, dass diese Küchen einmal bestellen und dann die ganze regionale Produktpalette zugestellt bekommen. Wichtig wird aber auch sein, dass die Herkunftskennzeichnung in der Gastro nomie kommt. Hier gilt es, gemeinsam mit den Gastronomen ein Modell zu ent wickeln, das unbürokratisch umsetzbar wäre. Es gibt beispielsweise über 1.000 AMA-Genusswirte. Wir brauchen die Gastronomie als Partner.

Das „Bauernsterben“ hat sich in den vergangenen Jahren verflacht. Bleibt das so?

Schmuckenschlager: Der Strukturwandel ist in allen wirtschaftlichen Bereichen Realität, aber nicht mehr in der Geschwindigkeit, wie wir ihn schon hatten. In der Land- und Forstwirtschaft war der Strukturwandelprozess vor allem nach dem EU-Beitritt spürbar, hat sich aber in den letzten zehn Jahren verlangsamt. Bisher haben die Ackerbauregionen im Osten einen stärkeren Wandel durchlebt als die viehhaltenden Betriebe im Alpenvorland. Das neue Tierhaltepaket hat hier aber beispielsweise bei der Schweinehaltung eine langfristige Planungssicherheit gebracht. Fakt ist jedenfalls, unsere Landwirtschaft ist nach wie vor kleinstrukturiert – es sind 93 Prozent Familienbetriebe.

Eine weitere Herausforderung ist der Klimawandel. Wie gehen die Landwirte damit um?

Schmuckenschlager: Die klimatischen Veränderungen fordern uns sehr. Die Temperaturen werden immer höher, die Vegeta tionsperioden verschieben sich, die Niederschläge sind ungünstig verteilt und die Katastrophenereignisse werden extremer. Damit steigt das Risiko in der Land- und Forstwirtschaft. Die Bäuerinnen und Bauern reagieren bereits seit Jahren auf die sich ändernden Produk tionsbedingungen – etwa mit einer geänderten Kulturarten- und Sortenwahl, mit boden- und wasserschonender Bewirtschaftung, durch Humusaufbau sowie mit einer geänderten Baumartenwahl bei der Wiederaufforstung. Eine der größten Herausforderungen ist sicherlich der sinnvolle Umgang mit dem wenig vorhandenen Wasser und es vor allem dann verfügbar zu haben, wenn es die Pflanzen brauchen. Es wird künftig vermehrt notwendig sein zu bewässern. Der Ausbau der Bewässerungsinfrastruktur ist daher unabdingbar. Im Kompetenzzentrum für Bewässerung, das wir 2020 gemeinsam mit dem Land Niederösterreich gegründet haben, geht es genau darum.

Neben dem Klimawandel gibt es aber auch andere neue Herausforderungen, die die Arbeitswelt am Bauernhof massiv verändern – beispielsweise Automatisierung und Digitalisierung. Der Traktor braucht heute technisch nicht unbedingt mehr einen Fahrer und die autonomen Geräte werden in den nächsten Jahren noch zunehmen. Wetterkarten können digital analysiert werden, Pflanzenschutz kann mittels Sensortechnik zielgerichteter eingesetzt werden. Die Herausforderung sind hier klarerweise die hohen Investitionskosten.

Die Abhängigkeit von fossiler Energie zu reduzieren ist ja ein großes Thema. Gerade die Landwirtschaft hätte Potenziale, die noch ungenutzt sind.

Schmuckenschlager: Wenn wir die Klima- und Energieziele 2030 erreichen wollen, müssen wir alle Technologieoptionen nutzen. Potenzial gibt es bei allem, was in Richtung Holz geht. Es wächst immer noch mehr Holz nach, als wir verbrauchen. Aber es gibt auch noch ein großes Potenzial bei Biogas – vor allem bei allem rund um Wirtschaftsdünger, Reststoffen aus Produktionsprozessen, Entsorgung von verdorbenen Lebensmitteln oder Gülle. Auch Biokraftstoffe sind Teil der Lösung. Dafür haben wir in Pischelsdorf eine wichtige Produktionsstätte. Wir hätten Kapazitäten für eine Biokraftstoff-Beimischung von zehn Prozent. Deutschland ist diesbezüglich schon sehr weit, in Österreich sind derzeit nur fünf Prozent erlaubt. Der Rest geht ins Ausland. Die zuständige Bundesministerin Leonore Gewessler muss hier endlich tätig werden und die Anhebung der Beimischung nicht länger verweigern.

Ein enormes Potenzial hätte auch Photovoltaik.

Schmuckenschlager: Die Zukunft der Energieversorgung ist ein breiter Energiemix. Die Energieproduktion aus Photovoltaik gehört da jedenfalls dazu. Was uns allerdings wichtig ist: Photovoltaikanlagen sollen nicht auf fruchtbaren Ackerflächen und Wiesen errichtet werden. Wir forcieren PV-Anlagen z. B. auf Dachflächen von Maschinenhallen oder Ställen, so stehen sie nicht in Konkurrenz zu unseren wertvollen Böden. In Niederösterreich sind wir hier auf einem guten Weg. Das größte Nadelöhr sehe ich im Netzausbau, da gibt es dringenden Aufholbedarf.