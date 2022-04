WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker pocht auf Umsetzung des Lobautunnels

Werbung

Bei der niederösterreichischen Wirtschaftskammer wird der Bau des Lobautunnels gefordert – und das ohne Diskussionen rund um verschiedene Varianten. „Der Lobautunnel ist genehmigt und muss umgesetzt werden“, sagt WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker. „Eine Diskussion über neue Varianten ist der niederösterreichischen Wirtschaft nicht zumutbar“, so Ecker in einer Aussendung weiter. Die Diskussionen rund um den Bau würden der wachsenden Region des Wiener Umlands eher schaden. Für die Zukunft des Wirtschaftsverkehrs zwischen Niederösterreich und Wien sei die Umsetzung des Projektes „absolut notwendig“. Außerdem können nur mit dem Lobautunnel das „Nadelöhr“ Südosttangente rasch entschärft werden.

Als Beispiel für den Wirtschaftsverkehr nennt Ecker den zunehmenden Schotterverkehr. „Da in Wien kein eigener Schotterabbau erfolgen kann, versorgen niederösterreichische Unternehmen die Bundeshauptstadt mit dem dringend benötigten Rohstoff. Wird der Lobautunnel nicht realisiert, bringt das weder eine Verkehrsentlastung der permanent verstopften Südosttangente noch hilft es der Wirtschaft, der Bevölkerung oder der Umwelt“, sagt Ecker.

Nutzen des Tunnels für die Zukunft

Laut Ecker hänge die Zukunft der Wirtschaftsregion Ost am Lobautunnel. „Die 1,5 Milliarden zusätzliches Bruttoregionalprodukt und etwa 14.000 geschaffene Arbeitsplätze allein in der Bauphase sind das Eine. Viel wichtiger ist der gesamte Nutzen des Lobautunnels in der Zukunft. Nur damit können wir alle gemeinsam eine positive, wirtschaftliche Weiterentwicklung der Region ermöglichen. Diskussionen über Varianten zum Lobautunnel sind daher jetzt absolut fehl am Platz“, so der Präsident der niederösterreichischen Wirtschaftskammer.