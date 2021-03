Die NÖ-Frisöre müssen am Donnerstag wieder schließen - und das, obwohl die Zeit seit der Öffnung im Februar ohnehin alles andere als erhofft verlaufen ist. „Der große Ansturm blieb aus“, bilanziert Landesinnungsmeisterin Silvia Rupp, die selbst einen Frisörsalon in Golling an der Erlauf (Bezirk Melk) betreibt.

Frisöre seien sehr stark von anderen Branchen wie Gastronomie und Kultur abhängig. Dass jetzt ausgerechnet zu Ostern ein neuer harter Lockdown verhängt wurde, schmerzt. „Eigentlich ist die Karwoche immer eine der stärksten in unserem Betrieb“, erklärt Rupp.