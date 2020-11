Die Gastronomie hat aufgrund des Corona-bedingten Lockdowns bereits seit zwei Wochen geschlossen. In Niederösterreich bieten nun laut WKNÖ sehr viele Betriebe Abhol- und Lieferservice an. Einige Unternehmen haben es sich nun zur Aufgabe gemacht Plattformen zu erstellen, die einen Überblick über das Angebot an Restaurants mit Abhol- oder Lieferservice in Österreich geben.

Eines davon ist das oberösterreichische Gastroportal restaurant.info, welches ein Verzeichnis von rund 500 Gastronomiebetrieben mit Abhol- oder Lieferservice anbietet. 39 davon befinden sich in Niederösterreich. Beispiele dafür sind das Gasthaus Ambichl in St. Pölten oder das Gasthaus Lahmgruam in Wienerherberg

Hinsichtlich der Zustellung von Speisen sind die großen internationalen Bestell- und Lieferplattformen besonders in Städten sehr dominant. Aber nicht bei allen Anbietern sind diese beliebt.

Der Gründer des Gastroportals, Erwin Oberascher, berichtet, dass sich immer mehr Gastronomen an der wachsenden Abhängigkeit von den Portalen sowie an den Provisionen, die nach Aussagen verschiedener Küchenchefs zwischen zehn und 15 Prozent liegen, stoßen. Restaurant.info hingegen sei für Wirte vollkommen kostenlos.

"Auf unserer Plattform können Wirte auf ihre eigene Bestellseite, ihre Telefonnummer, auf ihre Abholmöglichkeit oder ihren eigenen Lieferdienst verlinken. Sie können aber auch auf die Bestellmöglichkeit ihres externen Lieferpartners verweisen", ergänzt Oberascher.

Zur Website für Niederösterreich: www.restaurant.info/zum-mitnehmen/niederoesterreich