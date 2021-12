Lockdown wirkt nicht negativ auf Arbeitslosigkeit

Der aktuelle vierte Lockdown wirkt sich bis dato kaum auf den NÖ-Arbeitsmarkt aus. Ende November waren dem AMS 43.929 Personen arbeitslos gemeldet, rechnet man jene in Schulungen dazu, sind es 53.279 und damit um 21,8 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Die Arbeitslosenquote wird in Niederösterreich im November voraussichtlich 6,4 Prozent betragen.

Wegen der einsetzenden Saisonarbeitslosigkeit verzeichnete das AMS im November einen verstärkten Kunden-Andrang: So nahm die Zahl der ausgegebenen Arbeitslosengeldanträge ab 22. November um 34 Prozent gegenüber der Woche davor zu. Ein sprunghafter Anstieg der Anfragen zur Kurzarbeit zeigt, dass die Unternehmen ihre Belegschaften während der Zeit des Lockdowns behalten und nicht in Arbeitslosigkeit schicken möchten.

„Existenzsicherung für Menschen, die ihren Arbeitsplatz verloren haben, und Unterstützung für Betriebe, die von den neuerlichen Einschränkungen betroffen sind, sind nun die zentralen Aufgaben“, heißt es von Arbeitsmarkt-Landesrat Martin Eichtinger und Landesgeschäftsführer des AMS NÖ, Sven Hergovich, in einer gemeinsamen Aussendung.

Im Fokus: Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit

Die drohende Verfestigung der Arbeitslosigkeit bleibe die größte Herausforderung am niederösterreichischen Arbeitsmarkt, erst recht unter dem Eindruck eines neuerlichen Lockdowns. Trotzdem ist es gelungen, den Rückbau der Langzeitarbeitslosigkeit in NÖ in den letzten Monaten fortzusetzen. So konnte der Höchststand an Langzeitarbeitslosen im letzten halben Jahr von 16.341 Personen (im März) auf nun mehr 10.784 gesenkt werden. Das ist eine Reduktion von genau 34 Prozent.

„Unser Ziel ist es, auch weiterhin für eine möglichst stabile Lage am Arbeitsmarkt zu sorgen. Unsere Programme, die wir gemeinsam mit dem AMS NÖ und den Sozialpartnern zur Unterstützung von arbeitslosen Menschen entworfen haben, erweisen sich als bewährte Instrumente“, sagt Landesrat Eichtinger.

„Intensive Betreuung und Vermittlung sind die wichtigsten Maßnahmen, um Langzeitarbeitslosigkeit zu verhindern und zu bekämpfen. Wir werden weiterhin alles daransetzen, um die Dauer der Arbeitslosigkeit in Niederösterreich so kurz wie möglich zu halten und erprobte Programme fortsetzen bzw. ausbauen“, stellt AMS NÖ-Chef Hergovich klar.

Männer profitieren mehr als Frauen

Wie schon seit Monaten profitieren Männer von der derzeitigen Arbeitsmarkt-entwicklung (absolut) etwas stärker (minus 8.107 bzw. minus 26 Prozent) als Frauen (minus 7.546 bzw. minus 26,6 Prozent.

Nach Altersgruppen gab es bei den Personen im Haupterwerbsalter (25-49 Jahre) Ende November im Jahresvergleich einen Rückgang um minus 29,3 Prozent und bei den Älteren (50plus) einen Rückgang von minus 21,5 Prozent.

Nach Branchen gab es die stärksten Rückgänge gegenüber dem Vorjahr wie zuletzt auch im Handel (minus 3.039), in der Beherbergung und Gastronomie (minus 2.260), im Bereich Gebäudebetreuung und der Arbeitskräfteüberlassung (insgesamt minus 2.400), in der Warenerzeugung (minus 1.674) sowie im Gesundheits- und Sozialwesen (minus 1.010), im Baubereich (minus 920) und Verkehr (minus 864).

Rückgang der Arbeitslosigkeit regional sehr unterschiedlich

Gegenüber dem Vorjahr ist die Arbeitslosigkeit Ende November in allen NÖ Bezirken weiter zurückgegangen. In 7 der 22 AMS-Bezirke war der Rückgang größer als 30 Prozent. Am stärksten fiel der Rückgang in Waidhofen/Ybbs ( minus 39,8 Prozent), Melk (minus 36,7 Prozent) und Horn (minus 36,6 Prozent ) aus.

