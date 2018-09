Wer wissen will, wie moderne Logistik funktioniert, der muss in Niederösterreich nicht lange suchen. Die Handelskette Spar nämlich betreibt in Ebergassing seit zwei Jahren ein hochmodernes Logistikzentrum, von dem aus vor allem die Wiener Filialen beliefert werden. 150 Menschen sind hier beschäftigt.

Das Logistikzentrum ist ein Gewinn – auch für die Mitarbeiter. Die angelieferten Paletten werden hier mittels Fördertechnik und speziellen Palettentransportfahrzeugen zu den Hochregalen transportiert. Später im Tray-Lager kommt nicht, wie bei anderen Logistikzentren, der Mensch zur Ware. In Ebergassing läuft die Ware.

„Drohnen werden in absehbarer Zeit nicht unseren Himmel bevölkern.“

Roman Stiftner, Präsident Bundesvereinigung Logistik Österreich

Logistik macht es also – richtig eingesetzt – den Menschen einfacher, ihren Alltag zu bestreiten. Anhand der Zahlen zum Paketaufkommen lässt sich ablesen, wie bedeutend Logistik ist. Roman Stiftner, Präsident der Bundesvereinigung Logistik Österreich (BVL) geht nämlich davon aus, dass sich die Paketmengen in den nächsten fünf bis acht Jahren verdoppeln werden.

Kunden erwarten schnelle Lieferungen

Das Tempo in der Branche dreht sich wie in vielen Lebensbereichen aufgrund der Digitalisierung immer schneller. „Unternehmen produzieren just in time. Zugleich bestellen Endverbraucher immer mehr im Internet und erwarten schnelle Lieferungen“, fasst Stiftner zusammen. Die Digitalisierung bringt den Einzug von Megatrends wie eine hohe Automatisierung mit sich. Paketzustellung per Drohne sind aber unrealistisch: „Drohnen werden in absehbarer Zeit nicht unseren Himmel bevölkern.“

Roman Stiftner, Präsident Bundesvereinigung Logistik Österreich. | NOEN, Gary Milano

Für die Zukunft werden Dynamik und grenzüberschreitende Zusammenarbeit eine große Rolle in der Logistik spielen. NÖ und Wien arbeiten hier aktuell an einem Projekt namens „Nachhaltige Logistik 2030+“. Ein Aktionsplan soll hier 2019 vorliegen.

Gerade für NÖ sieht Stiftner großes Zukunftspotenzial bei der Logistik: „Niederösterreich ist mit seiner Infrastruktur, seinen Verkehrsanbindungen, dem Flughafen Wien-Schwechat sowie den Donauhäfen in Ennsdorf und Krems eine Logistik-Drehscheibe – gerade für die Märkte in Mittel- und Osteuropa.“

Am 3. Oktober findet übrigens am Flughafen Wien der 9. NÖ-Logistiktag statt.