Drei Jahre wurde daran gearbeitet. Und nun steht der Aktionsplan „Nachhaltige Logistik 2030+“. Die Länder Niederösterreich und Wien wollen gemeinsam mit den beiden Wirtschaftskammern logistische Herausforderungen künftig neu überdenken. Gemeinsam mit etwa 300 Vertreterinnen und Vertretern der Logistikbranche erarbeitete man 35 Maßnahmen-Gruppen in acht Kategorien.

Darin geht es etwa um effizientere Lösungen für Paketzustellungen oder Güterkonsolidierung mit Hilfe neuer Geschäftsmodelle. Außerdem sollen Anreize für beschleunigte Fuhrparkumstellungen geschaffen werden. Ziel des Planes ist es einerseits CO² einzusparen, aber auch Nutzungskonflikte im Güter-und Individualverkehr zu lösen.

Bundesländergrenzen überwinden

„Der Ansatz, Logistikfragen in Regionen zu denken und über Bundesländergrenzen hinweg Lösungen zu erarbeiten, eröffnet für alle Beteiligten neue Chancen und zukunftsweisende Wege“, sagt die Präsidentin der Wirtschaftskammer NÖ, Sonja Zwazl, bei der Präsentation des Planes im Haus der Wirtschaft in Wien. Dabei wurde auch ein "Letter of Intent" von Landesrat Ludwig Schleritzko, Sonja Zwazl, Birgit Hebein, Vizebürgermeisterin von Wien und Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien, unterschrieben, der die weitere Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten regelt. "Das Miteinander zwischen Niederösterreich und Wien entwickelt sich zur Win-Win-Situation für alle Beteiligten", zeigt sich auch Schleritzko zufrieden mit dem gemeinsamen Plan.