In einer britischen Werft wird der neue Katamaran gebaut, der ab Ende März mit 4.600 PS und 250 Passagieren an Bord zwischen Wien und Bratislava verkehrt.

Der Bau des neuen Twin City Liners wurde bereits im Oktober 2017 in Auftrag gegeben. Rund 62.000 Arbeitsstunden später wird das Schiff Ende März seinen Betrieb in Wien aufnehmen. Betrieben wird dieses von der Central Danube GmbH, einer gemeinsamen Gesellschaft der Wien Holding und der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien.

Vor Ort schweißen und lackieren Arbeiter gerade; eine Innenausstattung wie etwa Möbel fehlen noch vollständig. Ebenso müssen dem Katamaran noch sämtliche Scheiben montiert werden. Eingebaut sind schon die vier Jetantriebe am Rumpf, die Motoren folgen demnächst. Durch eine höhere Passagierkapazität, aufgrund des neuen Bestuhlungskonzepts, sowie eine Vergrößerung des Oberdecks kann ein altes Schiff komplett eingespart werden. So ist es mit dem geringfügig größeren Modell möglich, 250 Personen zu befördern. Das sind in etwa genauso viele Passagiere wie derzeit mit zwei Fahrten.

Das moderne Design sorgt für weniger Wellengang und ruhigere Fahrten für Passagiere und trägt außerdem dazu bei, die Donauufer und die Umwelt zu schonen. Finanziert wird der sieben Millionen Euro Katamaran über die Raiffeisen-Leasing. Erhöhungen der Ticketpreise sind nicht geplant, erklärt die Wien-Holding. Nach Österreich kommt der neue Twin City Liner von der britischen Werft bis zur Donau in Wien aus eigener Kraft. Die Route erfolgt über den Ärmelkanal nach Rotterdam und von dort an weiter über Binnengewässer nach Wien.