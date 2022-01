3-Millionen-Euro-Förderung für NÖ-Langzeitarbeitslose

Derzeit gibt es 10.570 Langzeitarbeitslose im Bundesland, für die es während Corona besonders schwer ist, Arbeit zu finden. Um sie zu unterstützen, hat das Land Niederösterreich knapp 3 Millionen Euro aus dem „REACT-EU“-Topf für das neue Langzeitarbeitslosenprojekt „Job.ReAct“ gesichert. Mit den Mitteln werden 110 Arbeitsplätze im Bereich nachhaltiges, ökologisches Wirtschaften in Waidhofen/Thaya in Betrieben, Gemeinden und Vereinen bis 2022 gesichert. Das Projekt ist zu 100 Prozent aus EU-Fördermitteln finanziert.

Ziel des Projekts ist es, Langzeitarbeitslose sozialpädagogisch und bei der Vermittlung zu unterstützen. „Dadurch binden wir arbeitslose Menschen wieder in den Arbeitsprozess ein und unterstützen Betriebe bei der Suche von Personal“, heißt es von Arbeitsmarkt-Landesrat Martin Eichtinger in einer Presseaussendung. Rund 100 Personen befinden sich gerade in Erstgesprächen.

„Das Land Niederösterreich hat dieses Projekt entwickelt, um Menschen aus der Langzeitarbeitslosigkeit zu helfen. Speziell richtet sich Job.ReAct an Menschen, die durch die Pandemie langzeitarbeitslos geworden sind oder an jene, die bereits vorher langzeitarbeitslos waren, aber während der vergangenen zwei Jahre keinen Arbeitsplatz finden konnten“, sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Corona erschwerte die Arbeitssuche

Ein Teilnehmer des Projekts "Job.ReAct" ist der gelernte Energieberater Ulrich Bernhard Küntzel aus Schwarzenau. Er hatte am 10.1.2022 seinen ersten Arbeitstag bei dem Unternehmen eKUT, das sich auf Energieberatung spezialisiert hat. 2018 verlor Küntzel seinen Arbeitsplatz aufgrund von Personalabbau. „Für mich war Job.ReAct die Chance, nach langer Zeit wieder in einem sinnerfüllenden Job fußzufassen“, erzählt Küntzel.

Die Corona-Krise erschwerte die Situation beträchtlich und so rutschte der studierte Biologe und Energieberater in die Langzeitarbeitslosigkeit. „Ich habe mich über viele Jahre in meiner Gemeinde ehrenamtlich engagiert. Das hat mir Kraft gegeben, aber ich wollte unbedingt wieder arbeiten“, schildert der Waldviertler.

Bis Mitte des Jahres kann Küntzel nun seine wertvolle Erfahrung im Energiebereich einbringen. „Ich freue mich, dass mir dieses Jobprojekt ermöglicht, mein Wissen weiterzugeben und in der Branche zu arbeiten, die mich so viele Jahre meines Lebens begleitet hat. Die Beratung und Unterstützung der MAG hat mir dabei sehr geholfen, wieder Hoffnung zu schöpfen und eine neue Herausforderung anzupacken“, so Küntzel.

Abwicklung über MAG – Projekt läuft bis Ende 2022

Für den Zeitraum ab Beauftragung bis 31.12.2022 stehen derzeit 110 Plätze befristet zur Verfügung. „Während der Projektteilnahme erhalten alle Personen sozialpädagogische Unterstützung sowie Vermittlungsunterstützung. Entweder werden sie vom Betrieb nach der Projektteilnahme übernommen, ansonsten bemüht sich die MAG um eine intensive Vermittlung auf einen anderen Arbeitsplatz“, sagt MAG-Geschäftsführer Martin Etlinger.

Die MAG übernimmt die Personalsuche, die Anstellung, sowie die komplette Abwicklung des Projektes. Die Zubuchung an die MAG erfolgt durch das AMS NÖ.

