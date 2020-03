Die Idee soll laut den Klubchefs der drei niederösterreichischen Regierungsparteien aufgegriffen werden. Denn dadurch könnte die Asfinag in die Lage versetzt werden, das Verfahren weiterzuführen und das höhere öffentliche Interesse der Anrainer nach der dringend gebotenen Entlastung noch einmal nachdrücklich aufzeigen, betonten Klaus Schneeberger (ÖVP), Reinhard Hundsmüller (SPÖ) und Udo Landbauer (FPÖ) am Montag in einer gemeinsamen Aussendung. Die Klubobmänner wollen sich nun gemeinsam an die Landesregierung zur Erlassung einer entsprechenden Verordnung zur Schutzgebietsanpassung wenden.

"Wir haben von Anfang an klar gesagt, dass wir die Marchfeld Schnellstraße in der derzeit dem Bundesverwaltungsgericht vorliegenden Form realisieren wollen, weil es die Optimalvariante ist, die auch von den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort gewünscht wird", erläuterte Schneeberger. Wenn es dazu laut Asfinag entsprechende Anpassungen des Schutzgebietes brauche, "dann wollen wir diesen Schritt auch setzen". Denn die Möglichkeit eines Ausnahmeverfahrens, die sich dadurch ergebe, sei bereits erfolgreich bei anderen Straßenbauprojekten wie der Donaubrücke Traismauer oder der Umfahrung Sollenau-Theresienfeld durchgeführt worden.

"Fakt ist, dass die bestehende Situation für die von Lärm und Schadstoff geplagte Bevölkerung in der Region Marchfeld so nicht bleiben kann und es rasch eine verkehrsentlastende Lösung braucht", ergänzte Hundsmüller. Wenn die Realisierung der S8 mit dem Vorschlag der Asfinag doch noch gelingen könne, "so unterstützen wir diesen Schritt". Das Projekt sei für die Menschen in der Region schlicht notwendig, betonte Landbauer. "Wir werden daher alle notwendigen Schritte setzen um die Asfinag bei diesem wichtigen Projekt zu unterstützen."