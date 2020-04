Die durch die Asfinag angeregte Anpassung des Schutzgebietes war am 14. April von der niederösterreichischen Landesregierung einstimmig beschlossen worden. Im nunmehr fortgesetzten Verfahren werde die wesentliche Frage sein, ob es sogenannte Alternativlösungen, also das Schutzgebiet weniger beeinträchtigende Trassenführungen, gibt, als die vorgeschlagene S8, hieß es am Freitag aus dem Büro von Landesrat Ludwig Schleritzko.

Der ÖVP-Politiker selbst begrüßte die Verfahrensfortsetzung in einer Aussendung. "Die Umsetzung des Projekts ist wichtig für die Bewohner und die Wirtschaft des Marchfelds", betonte er. Es gehe um spürbare Entlastungen vom Durchzugsverkehr sowie um die Aufhebung von Widmungsstopps für Betriebsgebiete.

Das Verkehrsministerium hatte den positiven UVP-Bescheid zur S8 im April 2019 ausgestellt. Dagegen wurden in Summe 18 Beschwerden eingebracht. Die mündliche Verhandlung des UVP-Beschwerdeverfahrens fand am 19. und 20. Februar vor dem BVwG statt. Ein Gerichtsgutachten kam zu dem Schluss, dass der Bau der Schnellstraße die Fortpflanzungsstätte des vom Aussterben bedrohten Vogels Triel beeinträchtigen würde.

Dieser Meinung schloss sich auch der Gutachter der ersten Instanz an - er distanzierte sich damit von seiner in der Vergangenheit abgegebenen Expertise. Am Ende der Verhandlung wurde das Ermittlungsverfahren zum Teilbereich Naturschutz für geschlossen erklärt.

Nun wird es fortgesetzt, da "von einer Entscheidungsreife" nicht mehr "ausgegangen werden" könne, wie es im Beschluss des BVwG heißt. Gegen den Beschluss ist keine abgesonderte Revision an den Verwaltungsgerichtshof zulässig. Er kann erst in der Revision gegen die Entscheidung in der Rechtssache selbst angefochten werden.