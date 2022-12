Mariä Empfängnis Aus Pragmatismus: Viele Ketten machen am 8. Dezember nicht auf

Lesezeit: 3 Min Norbert Oberndorfer PP Paloma Pöltinger

Symbolbild Foto: Shutterstock.com/Marc Bode

"Heiß umfehdet, wild umstritten" - das war und ist der Marienfeiertag am 8. Dezember traditionell immer schon gewesen. Heuer herrscht angesichts exorbitanter Energiepreise und etwas getrübter Konsumlaune mehr wirtschaftlicher Pragmatismus vor: Viele Handelsketten wie Rewe, Hofer, Lidl und Co. sperren gar nicht auf. Die Gewerkschaft freut sich. Welche Geschäfte am Donnerstag aufsperren und was genau am 8. Dezember gefeiert wird, hat die NÖN kompakt hier zusammengefasst.