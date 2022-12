Mariä Empfängnis Aus Pragmatismus: Viele Ketten machen nicht auf

Lesezeit: 3 Min Norbert Oberndorfer

"Heiß umfehdet, wild umstritten" - das war und ist der Marienfeiertag am 8. Dezember traditionell immer schon gewesen. Heuer herrscht angesichts exorbitanter Energiepreise und etwas getrübter Konsumlaune mehr wirtschaftlicher Pragmatismus vor: Viele Handelsketten wie Rewe, Hofer, Lidl und Co. sperren gar nicht auf. Die Gewerkschaft freut sich. Welche Geschäfte am Donnerstag aufsperren, hat die NÖN kompakt hier aufgelistet.