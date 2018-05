Insbesondere zwischen Laubenbachmühle und Mariazell (Steiermark) komme es immer wieder zu Lawinenabgängen, sagte Landesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP). Um die Betriebssicherheit im Winter zu erhöhen und mögliche Verspätungen zu reduzieren, werde derzeit in zwei stark gefährdeten Streckenabschnitten eine Lawinensicherung errichtet. Es handle sich um die Abschnitte Puchenstuben - Gösing und Wienerbruck-Josefsberg - Erlaufklause.

"Zur Sicherung werden Fangnetze und Holzbohlenwände aufgestellt", erläuterte NÖVOG-Geschäftsführer Gerhard Stindl. Weil das Gelände teilweise sehr unwegsam und weder per Schiene noch per Straße gut erreichbar sei, seien die besonders schweren Stahlstützen für die Fangnetze per Hubschrauber angeliefert worden. Insgesamt 60 Flüge seien nötig gewesen, so Stindl. Bis zum kommenden Winter soll der Lawinenschutz in beiden Streckenabschnitten fertiggestellt sein.