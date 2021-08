Knapp 5.200 Tonnen Marillen werden heuer in der Wachau und im Weinviertel – witterungsbedingt später als üblich – geerntet. Der Ertrag ist in den Regionen wetterbedingt unterschiedlich. Angebaut wird die Steinfrucht in Niederösterreich auf einer insgesamt 650 Hektar großen Fläche. Zwei von drei Marillen aus heimischer Herkunft kommen also aus Niederösterreich.

Das Wetter war dieses Jahr aber nicht gerade ideal für die süße Frucht. Von den beinahe üblichen Frostnächten seien die Wachauer Marillenbauern auch dieses Jahr betroffen gewesen. Ähnlich sah die Situation im Weinviertel, dem größten Marillenanbaugebiet Niederösterreichs, aus. „40 Prozent der Ernteeinbußen kommen vom Frost“, erklärt Wolfgang Hackl, Marillenbauer aus Atzgersdorf (Bezirk Mistelbach).

Vor allem die frühen Sorten seien davon stark betroffen. Aber auch die Dürre habe den Ertrag geschmälert. „Allerdings ist es denjenigen, die bewässern konnten, etwas besser ergangen“, so der Marillenbauer aus dem Weinviertel. Alles andere als spurlos vorbei gingen dann auch die Unwetter. Gewitter und Hagel verursachten schwere Schäden beim Ertrag einzelner Marillenbauern. Besonders betroffen seien Anbaugebiete in Rossatz (Bezirk Krems), weiß der Obmann des Vereins Wachauer Marille, Franz Reisinger.

Zufriedenstellende Ernte trotz der Bedingungen

Nichtsdestotrotz sei man in der Wachau neben der Qualität auch mit dem Ertrag zufrieden. „Die Erntemenge liegt leicht unter dem Durchschnitt, dafür ist die Qualität erstaunlich gut“, sagt Reisinger. Auch im Weinviertel ist man zufrieden: „Im Gegensatz zum letzten Jahr war es in diesem Jahr gut“, so Hackl. Abgesetzt werden die Marillen vorwiegend bei ihren Erzeugern, einige wenige Obsthändler kaufen die restlichen Mengen. „Übrig bleibt im Regelfall nichts“, sagt Reisinger. Im Weinviertel hat Marillenbauer Wolfgang Hackl nicht einmal alle Aufträge erfüllen können, so groß war die Nachfrage.

Die Ernte und der Verkauf sind jedenfalls noch in vollem Gange. In der Wachau noch etwa eine und im Weinviertel noch zwei Wochen lang.