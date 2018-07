Im Abstand von zwei Jahren fragt die Wirtschaftskammer ihre Mitglieder, wie es ihnen aktuell geht, wie sie die wirtschaftliche Lage sehen und wie sehr sie mit der WK als Institution zufrieden sind. Diese Mitgliederbefragung, genannt Marktradar, wird sowohl bundesweit als auch in den einzelnen Ländern erhoben und vom Market Institut durchgeführt.

„Wirtschaft ist zufriedener“

Einige Ergebnisse für Niederösterreich: 54,6 Prozent der Befragten beurteilten die aktuelle wirtschaftliche Situation ihrer Branche mit „Sehr gut“ oder „Gut“. Vor zwei Jahren waren nur 34,9 Prozent so zufrieden, 2014 waren es sogar nur 33,1 Prozent. „Die Wirtschaft ist heute deutlich zufriedener“, weiß Sonja Zwazl. Besonders positiv gestimmt seien aktuell die Industrie und der Bereich Information & Consulting. Auch die Politik dürfte den Nerv der Unternehmer heute deutlicher treffen als vor zwei Jahren. 30,6 Prozent der WKNÖ-Mitglieder beurteilen die Unternehmerfreundlichkeit des aktuellen politischen Handelns mit „Sehr gut“ oder „Gut“, 2016 waren es nur 9,7 Prozent.

Ziel: Note 2

Was die Zufriedenheit mit der Wirtschaftskammer an sich angeht, so liegt die Gesamtnote hier bei 2,1. Gegenüber 2016 (2,4) ist das eine deutliche Verbesserung, gegenüber 2014 ist dieser Wert gleich geblieben. Wo WKNÖ-Präsidentin Sonja Zwazl mit ihrer Organisation noch besser werden will, ist die Eigenschaft „unbürokratisch“. Bei dieser wurde die WKNÖ von den befragten Mitgliedern mit der Gesamtnote 2,4 bewertet. „Da wünsche ich mir eine 2“, gibt Zwazl das Ziel aus.

Keine Frage zur Pflichtmitgliedschaft

Das Thema Pflichtmitgliedschaft wurde im Zuge des Marktradars nicht eigens abgefragt. David Pfarrhofer, Institutsvorstand des Market Instituts, hält eine klare Ja/Nein-Frage zu diesem Thema auch für zu kurz gefasst. Abgefragt wurden jedoch sehr wohl, wie zufrieden die Mitglieder mit der Dienstleistungsqualität (1,8) sind, und wie gut sich die Unternehmer durch die Wirtschaftskammer vertreten fühlen (2,4).

Bewusstseinsbildung gefragt

Interessanter Aspekt: Abgefragt wurde auch die Bedeutung der Digitalisierung für die einzelnen Betriebe. Ganze 23,5 Prozent der Befragten gaben an, dass das Thema für sie keine Bedeutung hätte. Dass läge daran, dass den Unternehmern oft gar nicht bewusst sei, dass sie es in ihrem Betrieb schon längst mit Digitalisierung zu tun haben, so Zwazl. Etwa in der Sparte Transport & Verkehr. „Diese Leute denken oft, dass sie in einer analogen Welt fahren, was auch stimmt. Im Hintergrund gibt es aber viele Prozesse, die digital ablaufen.“ Hier gelte es, verstärkt Bewusstseinsbildung zu betreiben.

Das Marktradar wird seit 2014 im Zwei-Jahres-Rhythmus durchgeführt, davor gab es eine jährliche Erhebung. In Niederösterreich wurden im Februar und März 2018 rund 3.000 Telefoninterviews durchgeführt, bundesweit waren es über 8.000 Interviews.