Start-up aus Wr. Neustadt: „Das Spotify der Blasmusik“

Werbung

Weg mit der Zettelwirtschaft in der Blasmusik, dachte sich Patrick Rupprecht, selbst Kapellmeister im Musikverein St. Veit an der Triesting und FH-Wiener- Neustadt-Absolvent.

Dort, im Masterstudium „Entrepreneurship & Applied Management“, hatte er die zündende Idee zum Start-up Marschpat, wobei das Pat am Ende für Patrick steht. Keine Notenblätter mehr mit sich schleppen, kein Ausdrucken und mühevolles Sortieren und Folieren, so der Plan. Zusammen mit Carina Eigner, die für Marketing und Sales zuständig ist, sowie Softwareentwickler Markus Wenzl ging Rupprecht diesem Problem auf den Grund.

Seit 2020 bietet Marschpat nun eine digitale Gesamtlösung an und revolutioniert damit die Art, wie Noten in der Blasmusik gelesen werden. Rupprecht erklärt, wie das aussieht: „Mit unserer Software können Noten über eine Web-App aufgerufen werden. Über 10.000 Notenblätter von bekannten Komponisten und Verlagen sind aktuell verfügbar, die Anzahl steigt ständig.

Auch selbst geschriebene Noten können die Musiker in die App integrieren und anzeigen lassen. Außerdem gibt es das digitale Marschbuch, einen speziellen E-Reader, wo die Marschpat-App bereits vorinstalliert ist.“ Ebenfalls Teil der Komplettlösung sind selbst entworfene und 3D-gedruckte Marschgabeln, also Halterungen für die E-Reader, damit diese auch an den Instrumenten angebracht werden können.

Radetzky-Marsch und Co. digital

Im Vordergrund steht aber die Softwarelösung. „Wir sagen immer, dass wir ein Softwareunternehmen sind, wir sind sozusagen das Spotify der Blasmusik“, lacht Carina Eigner. Ein Vorteil von Marschpat ist, dass es die Noten in allen Besetzungen und Stimmen gibt. So kann man etwa ein bestimmtes Stück für die erste Stimme Klarinette auswählen und bekommt die richtigen Noten angezeigt.

Besonders wichtig bei der Unternehmensentwicklung war die Kooperation mit dem E-Reader-Hersteller „Pocketbook“. Egal bei welchen Lichtverhältnissen und Wetterverhältnissen, die Noten können einfach gelesen und vor allem archiviert werden. Wie wichtig das sei, habe man vergangenes Jahr bei der Hochwasserkatastrophe in Deutschland gesehen. „Neben vielen anderen Dingen wurden da auch ganze Notenarchive zerstört“, erzählt Carina Eigner.

Besonders stolz ist das Team, dass es so viele Kooperationen mit Blasmusik-Verlagen im deutschsprachigen Raum hat. „Und dass unser Unternehmen Corona überlebt hat!“, ergänzt Eigner.

Über 50 Vereine nützen bereits die Marschpat-Gesamtlösung. „Wir hören uns das Feedback unserer Kunden ganz genau an und verbessern uns ständig“, meint Rupprecht. Deswegen gibt es beispielsweise eine Kalenderfunktion, mit der man Proben planen und gleich eine Playlist festlegen kann.

Wichtig ist das etwa für den größten Kunden, den Musikverein Göge-Hohentengen aus Deutschland, mit seinen 120 Mitgliedern. Seit Beginn des Jahres marschiert auch die Polizeimusik Niederösterreich mit den „Marschpats“ und ist somit die erste Polizeimusik weltweit, welche digital spielt.

Dass die digitale Lösung von Marschpat nur etwas für die jungen Blasmusiker ist, ist dabei ein Mythos. „Die Älteren sind viel innovativer!“, meint Rupprecht. „Die Jüngeren sind zwar schneller mit der Technologie vertraut, aber die Älteren sind in der Regel diejenigen, die auf uns zukommen und sich genau informieren.“

Der älteste Kunde von Marschpat ist sogar 86 Jahre alt. „Er hat zweimal unser Online-Webinar für Interessenten besucht und war dann überzeugt.“

Anfang Juni startet dann eine Crowdinvestment-Kampagne, das Geld soll unter anderem dafür verwendet werden, eine mobile App zu entwickeln. Außerdem sollen Website, App und Co. in mehrere Sprachen übersetzt werden, denn das internationale Interesse ist mittlerweile groß. So gibt es bereits Kunden aus Frankreich und den Niederlanden.

Der große Wunsch? „Dass alle Blasmusiker mit unserem System marschieren.“ Und schließlich gibt es da ja noch viel mehr als die Blasmusik, denn auch Orchester und Chöre könnten von der digitalen Lösung profitieren.

www.marschpat.at