AK NÖ-Wieser kritisiert Abfertigung Neu

Die Höhe der Abfertigung setzt sich seit dem Jahr 2003 aus folgenden Punkten zusammen: die Summe der eingezahlten Beträge plus Zinsen minus Verwaltungskosten und Barauslagen. Von dieser Brutto-Abfertigung werden sechs Prozent Lohnsteuer abgezogen. Diese Berechnung wurde kürzlich von AK NÖ-Präsident Markus Wieser in einer Aussendung scharf kritisiert. Die vor 20 Jahren versprochene Verbesserung des Abfertigungssystem sei laut Wieser nie eingetroffen. „Es kann nicht sein, dass 4 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die angesichts Teuerung ohnehin massiv belastet und die Leistungsträger im Land sind, hier weitere Einbußen hinnehmen müssen“, so Wieser.

Mit einer prophezeiten Verzinsung von sechs Prozent sollte im neuen Abfertigungsmodell nach 38 Arbeitsjahren ein Jahresgehalt an Abfertigung erzielt werden können. Diese Ziele wurden allerdings, laut dem AK NÖ-Präsidenten nie erreicht. Im Vorjahr wurde bei der Veranlagung sogar ein Minus von mehr als sieben Prozent eingefahren. „Aktuell würde es doppelt so lang dauern, um auf ein Jahresgehalt zu kommen“, heißt es in der Aussendung.

Verwaltungskosten müssen runtergesetzt werden

Konkrete Maßnahmen wären laut Wieser die Senkung der Verwaltungskosten sowie die Erhöhung der Beitragszahlungen der Arbeitgeber auf mindestens 2,5 Prozent. Kritisiert wird außerdem, dass die Verwaltungskosten aktuell höher seien, als „die Verwaltung tatsächlich kostet“. Abschließend wendet sich Wieser an die derzeit tätige Regierung: „Die Bundesregierung kann jetzt endlich einmal unter Beweis stellen, was ihr die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer tatsächlich wert sind“.