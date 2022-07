Matthä: "St. Pölten ist die Eisenbahner-Ausbildungshauptstadt"

Werbung

Vom Lokführer, Zugleiterin bis Gleisbautechniker: Auf dem 57.670m² großen Areal an der Kollerberggasse, südwestlich vom TS-Werk der ÖBB in St. Pölten, sollen jedes Jahr 1.000 junge Eisenbahner für ganz Österreich ausgebildet werden. Der Personalbedarf bei den Österreichischen Bahnen ist groß: Heuer rekrutieren die ÖBB 4.000 neue Mitarbeiter, 2.000 werden noch gesucht.

Der in nur 30 Monate Bauzeit errichtete Campus beheimatet seit April tagtäglich 550 Nachwuchs-Eisenbahner. Sie lernen in 30 variablen gestalteten Seminarräumen, 15 Spezialübungsräumen mit Modellanlagen, in einer Gleisbauhalle und an 20 Virtual-Reality-Simulatoren, bevor es auf die Gleise und Bahnhöfe geht. Außerdem gibt es 240 Nächtigungszimmer, Gastrobereich, Sport- und Freitzeitflächen und eine eigene Bahn-Haltestelle.

Matthä: "Wir waren Wochen kaserniert"

Bei der Eröffnung des Campus am Montag erinnerte sich ÖBB-Chef Andreas Matthä, gebürtiger Villacher, an seine eigene Eisenbahner-Ausbildung vor 40 Jahren am Standort Wörth. „Wir waren dort Wochen kaserniert.“ Beim damaligen St. Pölten habe er sich nämlich gedacht: „Halleluja, es ist gescheiter ich lerne.“ Seitdem habe nicht nur die Stadt, sondern auch die Ausbildung eine „enorme Entwicklung“ gemacht. Der neue, moderne Campus sei ein klares Statement, wie wichtig es den Bahnen ist, dass sich Mitarbeiter wohlfühlen, gut untergebracht und ausgebildet werden. St. Pölten sei und bleibe jedenfalls die „Eisenbahner-Ausbildungshauptstadt“ in Österreich, so Matthä.

v.l.n.r. Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko, ÖBB-Chef Andreas Matthä, ORF-Moderatorin Julia Schütze und der St. Pöltner Bürgermeister Matthias Stadler bei der offiziellen Eröffnung des ÖBB-Bildungscampus in St. Pölten. Foto: Norbert Oberndorfer

Auch Mobilitäts-Landesrat Ludwig Schleritzko beklatscht das neue ÖBB-Vorzeigeprojekt. „Mit dem ÖBB-Bildungscampus erhält das Land Niederösterreich ein weiteres Ausbildungszentrum wo jungen und engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der ÖBB eine Möglichkeit geboten wird, sich weiterzubilden und tatkräftig die Mobilität der Zukunft in Niederösterreich mitzugestalten. Nur gemeinsam schaffen wir es, diese Aufgabe zu bewältigen – bestens ausgebildete Fachkräfte sind dabei ein Schlüssel zum Erfolg", so Schleritzko in einer Aussendung.

Für Bürgermeister Matthias Stadler werte der ÖBB-Bildungscampus die Landeshauptstadt als Bildungsstandort noch weiter auf. Durch die Bündelung eisenbahnspezifischer Ausbildung und Schulungen am neuen Standort werde St. Pölten zu einem Ausbildungszentrum für das Eisenbahnwesen, wo von der Lehre bis zum Hochschulstudium das Bildungsangebot abgedeckt ist, denn auch die FH St. Pölten bietet einen Bachelor-Studiengang für Bahntechnologie und Mobilität an.

Fakten zum neuen ÖBB-Bildungscampus in St. Pölten

30 Seminarräume

15 spezielle Ausbildungsräume mit Lehrstellwerken, Modellanlagen und Simulationsanlagen

240 Einzelzimmer mit hotelgemäßer Ausstattung für Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer, die eine weite Anreise haben.

Sport-, Freizeit- und Gemeinschaftszonen

eine Lehrmodellhalle, zur Unterbringung von großen Unterrichtsobjekten (Triebfahrzeuge, Personen- und Güterwagons)

eine Gleisbauhalle, die aus einem Unterrichtsraum und einem anschließendem 120 m langem Flugdach besteht.

Außenbereich mit über 174 KFZ-Parkplätzen, teilweise mit E-Ladestationen und einem Carpool-Bereich (Carsharing). 147 Fahrradabstellplätze, zum Teil überdacht und mit E-Ladesäulen.

Ruhezonen in Park und Rasenbereichen und verschiedenen Sportplätze.

eigene Bahn-Haltestelle "St. Pölten Bildungscampus" an der Traisentalbahn

PV-Anlage am Flachdach des Hauptgebäudes, wobei etwa 2.000 m² Dachfläche begrünt wurden.

Die Möbel sind zum Großteil aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz hergestellt.

Der Bildungscampus ist barrierefrei und verfügt über großzügige Freiflächen.

Ein großer Teil der Außenanlagen wurde mit Streublumenwiesen für Wildbienen und Insekten gestaltet.

Das Gebäude ist nach klimaaktiv Silber Standard zertifiziert.

