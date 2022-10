McDonald's Burger-Business brachte Millionen in NÖ

Werbung

1977 wanderte der erste Big Mac am Wiener Schwarzenbergplatz über die Verkaufstheke. Zum 45-Jahr-Jubiliäum zieht der amerikanische Fast-Food-Konzern mit einer Studie des Economica Instituts als "ökonomischen Fußabdruck" eine Wertschöpfungsbilanz. „Mit einer jährlichen Bruttowertschöpfung von 608 Millionen Euro wird nun erstmals die volkswirtschaftliche Bedeutung von McDonald’s Österreich transparent. Dieser Wert entspricht jener Wertschöpfung, als wäre jedes Jahr Fußball EM in Österreich“, heißt es von Studienautor und Ökonom Christian Helmenstein vom Economica Institut.

In Niederösterreich sorgte die amerikanische Restaurant-Kette seit der erste Filialeröffnung - in der SCS Vösendorf im Jahr 1986 - für eine Wertschöpfung von 202 Millionen Euro und sicherte dabei 2.604 Arbeitsplätze.

Die Wertschöpfungs- und Beschäftigungseffekte von McDonald’s Österreich nach Bundesländern. Foto: McDonald’s Österreich

Heute betreiben hierzulande Franchiseunternehmerinnen und -unternehmer in Summe 35 McDonald's Restaurants. Jedes neue „Mäci-Restaurant“ bringe bundesweit einen Wertschöpfungseffekt von 2,5 Millionen Euro und rund 55 neue Arbeitsplätze in die Region, heißt es in einer Presseaussendung von McDonald's Österreich.

Wertschöpfung bleibt am Land

Von jedem hierzulande verkauften Big Mac Menü würden zahlreiche Branchen, allen voran der Landwirtschaftssektor, profitieren. „McDonald’s setzt seit vielen Jahren bei Rindfleisch, Kartoffeln, Milchprodukten und Freilandeiern auf 100 Prozent Qualität aus Österreich und ist so der größte Gastronomiepartner der heimischen Landwirtschaft“, sagt McDonald’s Managing Director Nikolaus Piza.

Die österreichweiten Wertschöpfungs- und Beschäftigungseffekte von McDonald’s Österreich. Foto: McDonald’s Österreich

Er wolle den Anteil an heimischen Lebensmitteln von derzeit 70 Prozent weiter steigern. Dieser Effekt zeige sich auch gesamtwirtschaftlich: „Von der Wirtschaftsleistung des Ökosystems von McDonald’s bleiben im laufenden Betrieb fast 80 Prozent in Österreich“, so Helmenstein.

Zur heimischen Kaufkraft trage auch der zusätzliche totale Effekt auf Löhne und Gehälter von 240,3 Millionen Euro bei.

„Österreichweit mehr Beschäftigte als in Zwettl leben“

Die Untersuchung von Economica zeigte mit 11.571 Beschäftigungsverhältnissen (9.066 Vollzeitäquivalenten) auch einen hohen Beschäftigungseffekt über die ganze Wertschöpfungskette. „McDonald’s erreichte 2021 einen Beschäftigungseffekt über die Wertschöpfungskette von 11.571 Beschäftigungsverhältnissen – und das auch in strukturschwächeren Gebieten. Kurz: Bei McDonald’s arbeiten österreichweit mehr Menschen als in Zwettl leben“, so Helmenstein.

v.l.n.r.) Karin Probst (Chief People Officer McDonald’s Österreich), Christian Helmenstein (Geschäftsführer Economica Institut), Nikolaus Piza (Managing Director McDonald’s Österreich) und Oliver Heinzel (Chief Financial Officer McDonald’s Österreich) im Rahmen der Präsentation der McDonald’s Wertschöpfungsstudie. Foto: McDonald’s Österreich

Die hohe Beschäftigungsquote liege stark in der DNA von McDonald's als People’s Business. "Wir setzen hier auf echte Chancengleichheit, hohe Flexibilität, eine faire Bezahlung und jede Möglichkeit für eine spannende Karriere für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter", sagt Karin Probst, Director Human Ressources bei McDonald’s Österreich.

Gewinne werden in Österreich versteuert

Auch die fiskalischen Effekte wurden von Helmenstein und seinem Economica Institut untersucht: Im Jahr 2021 entrichtete McDonald’s Österreich fast 200 Millionen Euro Steuern und Abgaben an die Republik. „Dieser direkte Steuer- und Abgabeneffekt ist höher als die gesamten in Österreich erzielten Abgaben der Biersteuer (178 Millionen Euro) im Jahr 2021. Dies gilt sowohl für die Unternehmenszentrale als auch für die Franchise-KMUs, die zumeist als Familienbetriebe rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter pro Restaurant beschäftigen. Ihre Gewinne werden, genau wie die Gewinne von McDonald’s Österreich, in Österreich versteuert“, so Helmenstein.