Und: fast 41 Prozent von Niederösterreichs 60- bis 69jährigen. 456.000 Leserinnen und Leser sind das in Summe in Niederösterreich. Österreichweit sind es 520.000, die zwischen Juli 2017 und Juni 2018 jede Woche zur NÖN greifen.

„Das beweist“, freut sich NÖ Pressehaus-Geschäftsführer Friedrich Dungl, „dass auch junge Menschen Zeitungen nutzen – wenn sie für sie relevante Inhalte bieten“. Und die beiden NÖN-Chefredakteure sehen die Stärke der NÖN gerade in den lokalen Nachrichten. „Deshalb erreicht die NÖN heute mit ihren Printausgaben und ihren Online-Portalen so viele Leser wie nie zuvor“, so Walter Fahrnberger und Daniel Lohninger