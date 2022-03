448.000 Leser und wieder Platz 1* für die NÖN

Werbung

Über 15.000 Interviews, knapp ein Jahr Zeit – und das Ergebnis: Österreich liest, und zwar Zeitung. Jeder zweite (genauer: 55,4 Prozent) greift österreichweit jeden Tag zu einer Tageszeitung. Und jeder vierte greift niederösterreichweit jede Woche zur NÖN. 27,8 Prozent sind es, die die NÖN 2021 wöchentlich in Niederösterreich erreicht. Oder: 401.000 Leserinnen und Leser.

Das hat die jüngste Ausgabe der Media-Analyse (kurz: MA), Österreichs nach wie größter Studie in Sachen Mediennutzung, errechnet. Die ist heute, Donnerstag, erschienen. Und bescheinigt Niederösterreichs größter Kauf-Wochenzeitung auch im vergangenen Jahr treue Leser und (wieder) einen Spitzenplatz unter Niederösterreichs Kaufzeitungen.

Qualität wird besonders geschätzt

Denn, so die NÖN-Chefredakteure Walter Fahrnberger und Daniel Lohninger: „Wenn es um Nachrichten aus Niederösterreich und seine Regionen geht, ist die NÖN nach wie vor die wichtigste Informationsquelle für unsere Landsleute. Das freut uns und zeigt, dass die Qualität in unseren 28 Lokalausgaben und in der Landesberichterstattung von den Leserinnen und Lesern besonders geschätzt wird. Und es zeigt auch, dass unsere Bemühungen, die NÖN inhaltlich und optisch weiterzuentwickeln, Früchte tragen.“

Krone und Kurier folgen auf Platz 2 und 3

Mit 26,5 Prozent (aber noch innerhalb der statistischen Schwankungsbreite) auf Platz 2 in NÖ: die Krone, gefolgt vom Kurier mit 13,1, dem Standard mit 6,2 und der Presse mit 4,7 Prozent. Das auch der NÖN beigelegte TV-Magazin Tele kommt in NÖ auf 11,5 Prozent wöchentliche Reichweite, Die ganze Woche auf 10,4, das Profil auf 3,4.

Für NÖ Pressehaus-Geschäftsführer Michael Ausserer ist das Ergebnis eine „Bestätigung unserer Arbeit“ und, so Ausserer weiter, ein „wichtiger Auftrag, weiter ehrlich, nachhaltig und professionell darüber zu berichten, was die Menschen in NÖ bewegt“.

448.000 Leser in ganz Österreich

Österreichweit lesen jede Woche 448.000 die NÖN. Das entspricht einer Reichweite von 5,9 Prozent. Für die MA 2021 wurden 15.117 Menschen zu ihrer Mediennutzung befragt, 2.398 davon in Niederösterreich.

*unter den Kaufzeitungen und innerhalb der statistischen Schwankungsbreite mit der Krone