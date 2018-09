Nicht nur Lehrlinge in Berufen wie Koch oder Kellner sind gesucht, auch Akademiker werden im Gastgewerbe immer mehr gebraucht. Auch weil der Aufwärtstrend im niederösterreichischen Tourismus weitergeht.

Bis 2020 ist das Ziel, mehr als 7,2 Millionen Nächtigungen zu haben, berichtet Christoph Madl, Geschäftsführer der NÖ Werbung und Lektor am Universitätslehrgang Tourismus- und Eventmanagement an der WU Wien Executive Academy, der jetzt im Herbst wieder startet.

"Das ist das Besondere – die Vielfalt des Arbeitsplatzes"

„Im Tourismus sind immer Leute gesucht, egal ob als Kaffeehausmanager oder als Sales-Manager in einem Hotel“, weiß Madl. Durch die (auch nebenberufliche) Weiterbildung werden die notwendigen Kompetenzen erlernt. Die Jobaussichten sind gut in NÖ. Dennoch ist es wichtig, international zu denken. „Nur weil man in diesem Jahr in einem Hotel in NÖ arbeitet, bedeutet das nicht, dass man nicht im kommenden Jahr auf einem Kreuzfahrtschiff mitarbeiten kann. Das ist das Besondere – die Vielfalt des Arbeitsplatzes“, erklärt Madl.

In seiner langjährigen Tätigkeit als Lektor hat er noch keinen Absolventen kennengelernt, der keinen adäquaten Job im Tourismus bekommen hätte.