Firmenpleiten kommen wieder auf Vor-Krisen-Niveau

Mit Schulden von 200 Millionen Euro landete der börsennotierte Immobilien-Entwickler EYEMAXX Real Estate aus Leopoldsdorf (Bezirk Bruck) die größte Unternehmenspleite Österreichs im Jahr 2021.

In Niederösterreich wurden im Vorjahr 615 Insolvenzverfahren für marode Unternehmen angemeldet. Das ist ein Plus von 11 Prozent (61 Insolvenzen) zu 2020. Bundesweit gingen die Pleiten mit einem Prozent auf 3.076 leicht zurück. Dennoch sprechen die Gläubigerschutzverbände von einer „Normalisierung“ und „Trendumkehr“ bei den Insolvenzverfahren nach dem starken Einbruch seit Beginn der Corona-Pandemie. Die stärksten Zuwächse bei Insolvenzen gab es im Transportwesen (plus 19,7 Prozent), im Handel (4) und im Bauwesen (3,4).

Insolvenzen sind ein Teil des Wirtschaftslebens, sowohl mit wie auch ohne Corona.

„Dass sich nun gewisse Nachzieheffekte bei den Insolvenzzahlen bemerkbar machen, war zu erwarten. Insolvenzen sind ein Teil des Wirtschaftslebens, sowohl mit wie auch ohne Corona“, heißt es aus der WKNÖ. Gerhard Weinhofer, Creditreform-Geschäftsführer, begründet die Trendumkehr mit dem Auslaufen der Stundungen durch ÖGK und Finanzämter und die vermehrte Antragsstellung auf Insolvenzeröffnung durch diese Institutionen.

Viele Unternehmer hätten auch durch die volatile, stark verunsichernde Pandemiesituation die Reißleine gezogen. Dazu zählen auch etliche „Zombie-Betriebe“, die durch Corona-Wirtschaftshilfen künstlich am Leben erhalten wurden und bereits vor der Krise in finanzieller Schieflage waren.

Für das Jahr 2022 rechnen Creditreform und KSV1870 mit mehr Firmenpleiten: bundesweit 5.000 Insolvenzverfahren seien realistisch. Das wäre eine Fortsetzung des Trends Richtung „Vor-Krisen-Niveau“.