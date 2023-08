Mehr Jobsuchende erwartet AMS NÖ fordert mehr Personal und Geld

Themenbild. Foto: Martin Kalchhauser

Werbung

M it leicht steigenden Arbeitslosenzahlen rechnet das AMS NÖ im weiteren Jahresverlauf und im Jahr 2024. AMS NÖ-Landesgeschäftsführerin Sandra Kern will als ihr Steckenpferd die Langzeit- und Jugendarbeitslosigkeit in NÖ weiter bekämpfen. Dafür - und für eine erfolgreiche Arbeitsmarktpolitik - brauche es aber mehr Geld und Köpfe.

Trotz wirtschaftlicher Eintrübung, Stichwort Stagflation und Wirtschaftsflaute, zeige sich der NÖ-Arbeitsmarkt weiterhin robust, heißt es aus dem Arbeitsmarktservice NÖ. Mit einem Anstieg von 3,6 Prozent bzw. 38.598 Jobsuchenden im Land, davon 18.675 Frauen, schneidet Niederösterreich deutlich besser als Bundesschnitt (+6,3 %) ab. Lediglich in Tirol (-1,7 %) und Kärnten (+1,7 %) zeigt der Arbeitsmarkt noch rosiger. Bezogen auf die Zahl der unselbstständigen Beschäftigten (665.000 Männer und Frauen) liegt NÖ mit einer Arbeitslosenquote (AL-Quote) von 5,5 Prozent unter dem Bundesschnitt (5,6 %). In fünf NÖ-Bezirken (Horn, Melk, Scheibbs, Waidhofen/Ybbs, Zwettl) gab es mit Stand Juni mit einer Arbeitslosenquote von unter 3 Prozent sogar Vollbeschäftigung. Firmen suchen weiterhin Arbeitskräfte, der Zenit sei aber bereits überschritten. Das zeige sich beim Rückgang um 14,9 Prozent auf rund 18.600 freie Stellen, die meisten davon in Vollzeit. Der Wirtschaftsbund wiederum berichtete in seinem Stellenmonitor Ende Juli von über 36.500 offenen Stellen in Niederösterreich, die meisten davon im Bereich Handel/Logistik und im Bau/Baunebengewerbe. Auch bei den sofort verfügbaren Lehrstellen ist ein deutlicher Rückgang spürbar: „nur mehr“ 1.300 Lehrstellen (-15,1 %) sind dem AMS NÖ gemeldet. Sandra Kern leitet das AMS NÖ als Landesgschäftsführerin. Foto: photonews.at/Georges Schneider , photonews.at/Georges Schneider AMS NÖ und WIFO rechnen mit leicht steigenden Arbeitslosenzahlen Das AMS NÖ rechnet bis Jahresende im Jahresdurchschnitt mit einer leicht sinkenden Arbeitslosigkeit, weiter sinkender Langzeitarbeitslosigkeit (-29,8 %) und einer anhaltend starken Arbeitskräftenachfrage. Die Jugendarbeitslosigkeit werde mit über 9 Prozent hingegen deutlich anstiegen, jedoch auf niedrigem Niveau im Vergleich zu den Vorjahren. Die Arbeitslosenzahlen, die seit Mai 2023 stetig leicht steigen, werden sich auf etwa 40.600 einpendeln (-1 % im Jahresvergleich). Die Beschäftigungszahlen werden in Niederösterreich auf 655.400 anwachsen und die AL-Quote bei 5,8 Prozent landen. „Bis Jahresende müssen wir nun mit leicht steigenden anstatt sinkenden Arbeitslosenzahlen rechnen. Dieser Trend wird auch im kommenden Jahr anhalten. Damit wir trotz schwachen Wirtschaftswachstums das Arbeitsmarktgeschehen in Niederösterreich aktiv gestalten können, brauchen wir im AMS Ressourcen: entsprechende Ausstattung mit Personal und finanzielle Mittel für aktive Arbeitsmarktpolitik“, sagt Sandra Kern, AMS NÖ-Landesgeschäftsführerin. Auch das WIFO prognostiziert eine anhaltende Arbeitskräftenachfrage, da Babyboomer (1946 bis 1964-Geborene) in Pension gehen und weniger Junge nachrücken. Bis 2040 verliert NÖ dadurch über 57.300 Personen im erwerbsfähigen Alter. Das Arbeitskräftepotenzial wird trotz rückläufiger Anzahl an Erwerbsfähigen bis dahin um 4,5 Prozent auf fast 870.000 steigen. Dies wird etwa durch eine höhere Erwerbsbeteiligung von Frauen und älteren Personen erreicht. Mit Blick auf 2024 und Folgejahre erwarten sich die Wirtschaftsforscher vom WIFO ein leichtes Wirtschaftswachstum (bis zu 1,4 % in Ö.), das zu mehr Beschäftigung (+0,9 %), aber auch für leicht steigende Arbeitslosenzahlen mit einer AL-Quote von 6,4 Prozent (Ö.) sorgen wird.