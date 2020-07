Ein E-Mobil-Anrufsammeltaxi in Kottingbrunn, eine Leihfahrrad-Station im Betriebsgebiet Korneuburg oder ein Wirtschaftspark in einer ehemaligen Schottergrube (Kematen an der Ybbs): Das alles sind für die ecoplus „Best Practice“-Beispiele für Betriebsgebietserneuerung und ökologische Standort-Entwicklung.

Zusammengefasst sind die – neben vielen anderen – in einem vom ecoplus-Investorenservice entwickelten Leitfaden. Der ist Teil des Aktionsprogramms zur ökologischen Standortentwicklung für Gemeinden, das Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger gemeinsam mit ecoplus-Geschäftsführer Helmut Miernicki und dem Korneuburger Bürgermeister Christian Gepp (alle ÖVP) vorstellte. Durch die neue Aktion sollen Betriebsgebiete „grüner“ und gleichzeitig der Bodenversiegelung entgegen gewirkt werden.

„Das Aktionsprogramm umfasst vier Millionen Euro und richtet sich an Gemeinden, die beispielsweise ihre Betriebsgebiete an das öffentliche Verkehrsnetz anschließen oder Fuß- und Radwege nachrüsten wollen“, erklärt Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger (ÖVP).

Förderungen können ab sofort beantragt werden. Vorreiter ist die Gemeinde Korneuburg. Die reichte den ersten Antrag ein.