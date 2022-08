Mehrheit sieht Eigenheim als nicht mehr leistbar

Werbung

Weniger als 20 Prozent (533 Stimmen) bejahten die NÖN Onlinefrage und glauben, dass man sich das Eigenheim noch leisten kann.

Die große Mehrheit jedoch, mehr als 80 Prozent bzw. 2357 Leserinnen und Leser, sind der Meinung, dass man eine eigene Wohnung oder ein eigenes Haus nicht mehr bezahlen kann.

Seit ersten August gibt es neue Bestimmungen für die Vergabe von Krediten. Man benötigt 20 Prozent Eigenmittelquote beziehungsweise dürfen die Kreditraten 40 Prozent des Netto-Haushalteinkommens nicht überschreiten.

Diese neuen Kreditvergabebedingungen machten es jungen Familien schwer, den Traum des Eigenheims zu verwirklichen, sagte Michaela-Christina Moser-Knoll im Gespräch mit der NÖN. Zudem seien die Marktpreise im Moment sehr hoch. In den beliebten Gebieten Österreichs habe sich der Preis in den letzten 5 Jahren fast um 50 Prozent erhöht. Einen starken Preiszuwachs in Niederösterreich gab es besonders in den Bezirken rund um Wien, wie etwa in Klosterneuburg, Mödling, Baden, Korneuburg und teilweise Gänserndorf.

Viel sparen, Erben oder „Eltern-Hilfe“

„Wenn man nicht sehr viel angespart hat, geerbt hat oder von seinen Eltern unterstützt wird, ist der Kauf eines Eigentums sehr schwierig geworden. Einer allein kann den Kauf nicht mehr stemmen, man benötigt mindestens zwei gute Gehälter“, sagte Moser. Viele Menschen zogen jedoch trotzdem in Betracht, einen teuren Kredit aufzunehmen, da die Miet- und Wohnkosten an sich zurzeit sehr teuer seien.

WKÖ-Fachverbandsobmann der Immobilien- und Vermögenstreuhänder Georg Edlauer meinte zu diesem Thema, dass die Immobilienpreise in Niederösterreich in den letzten zwei Jahren zwar verhältnismäßig stark gestiegen seien, sie würden aber im Bundesländervergleich immer noch in der unteren Hälfte liegen.