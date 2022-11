Milliarde vom Land NÖ für Ausbau von Schiene, Bus und Straße

Werbung

Egal ob mit der Schnellbahn, dem Fahrrad oder mit dem Bus: die Leute sollen in Niederösterreich uneingeschränkt von A nach B kommen, betonen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko (beide ÖVP) bei einer Pressekonferenz. Dafür muss der öffentliche Verkehr und das Straßennetz weiter ausgebaut werden. „Unser Ziel muss es sein, alle Verkehrsarten miteinander zu denken und zu verbinden: von Bus und Bahn über das Auto bis hin zum Radfahren und zu Fuß gehen“, sagt die Landeshauptfrau.

Investitionen im Zug- und Busverkehr

Im Bereich des Zugverkehrs sind grundsätzlich auf allen Linien Taktverdichtungen und mehr Sitzplätze mit neuen Zuggarnituren vorgesehen. Das Land schafft dazu 40 neue doppelstöckige Garnituren an. Die Landesregierung kündigte mit der “blau-gelben Bahnoffensive” bereits an, zusammen mit dem Bund 2,3 Milliarden Euro in den Ausbau der Zuginfrastruktur zu investieren. Der Anteil vom Land an diesen Investitionen beträgt rund 400 Millionen Euro. Landesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) hebt hervor, dass der Bahnausbau besonders bei den Schnittstellen zu Wien für Pendlerinnen und Pendler wichtig sei. Auf den Linien der Nordbahn, Nordwestbahn und Laaer Ostbahn sollen neue doppelstöckige Zuggarnituren für mehr Sitzplätze sorgen. Außerdem sollen zahlreiche Bahnhöfe modernisiert und Zugstrecken aus- und neugebaut werden.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko (beide ÖVP) präsentieren das neue Mobilitätspaket Niederösterreich 2023 bis 2027. Foto: NLK Burchhart

Beim Busverkehr achte man beim Ausbau darauf, dass zu den Hauptverkehrszeiten große Busse fahren und zu Randzeiten oder in dünn besiedelten Gebieten kleinere Fahrzeuge eingesetzt werden. Die kleineren Rufbusse soll man per App oder telefonisch bestellen können. Es ist geplant, dass die Rufbusse in Zukunft in den normalen Tarifen des VOR enthalten sind und die Fahrgäste keinen “Komfortzuschlag” mehr zahlen müssen. Das wird vorerst im westlichen Mostviertel getestet.

Straßennetz wird erweitert

“Die Straße ist immanent wichtig in Niederösterreich: Wir brauchen in Zukunft ein ausbaufähiges und sicheres Straßenverkehrsnetz”, sagt Ludwig Schleritzko (ÖVP). Er weist darauf hin, dass 40 Prozent des öffentlichen Verkehrs in Niederösterreich auf Straßen stattfindet. Vor allem die Busse sind auf Straßen angewiesen. Das Land plant in dem Paket insgesamt elf Landesstraßenprojekte bei denen zum Großteil Umfahrungen gebaut werden. Eine davon ist die Umfahrung Großglobnitz-Kleinpoppen bei der B36 zwischen Vitis und Zwettl. Hier werden 60 Millionen Euro investiert, um den Durchzugsverkehr in den Ortschaften zu reduzieren. Zum Straßenausbau zählen Mikl-Leitner und Schleritzko auch neue Radwege. Sogenannte Radschnellwege sollen zum Beispiel zwischen Amstetten und Waidhofen an der Ybbs oder zwischen Mautern und Hadersdorf entstehen.