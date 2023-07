Sandra Kern wird neue AMS-Chefin in NÖ

Seit Jänner war der Posten der AMS NÖ-Landesgeschäftsführung vakant. Eigentlich hätte mit 1. Mai die Nachfolge von Ex-Chef Sven Hergovich geklärt sein sollen. Grund für die Verzögerung war ein Pattstellung im Verwaltungsrat des AMS: Die Arbeitgeberseite hatte die amtierende Stellvertreterin Sandra Kern vorgeschlagen, die Arbeitnehmerseite pochte auf Karmen Frena, die im Hearing die Bestplatzierte gewesen sein soll.

Nachdem auch in der letzten Sitzung des Verwaltungsrats am 29. Juni keine Einigung erzielt wurde, hat nun Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) von seinem Recht Gebrauch gemacht, alleine zu entscheiden. Im NÖN-Interview sagte Kocher noch Mitte Mai: „Es ist sinnvollerweise eine autonome Bestellung von Spitzenpositionen beim AMS vorgesehen. Der Minister kommt nur dann ins Spiel, wenn es überhaupt keine Entscheidung gibt.“

Wie der „Kurier“ berichtet, soll Minister Kocher diese Woche dem AMS-Verwaltungsrat mitgeteilt haben, dass er Sandra Kern als neue AMS-Landesgeschäftsführerin in Niederösterreich einsetzen wird. Sie wird damit Sven Hergovich nachfolgen, der nach der NÖ-Landtagswahl am 29. Jänner das Ruder bei den Sozialdemokraten in NÖ übernommen hat.

Sandra Kern war seit 2021 stellvertretende Geschäftsführerin und leitete interimistisch das AMS NÖ seit Hergovichs Abgang. Kern saß zuvor für die Landes-ÖVP im Bundesrat und auch Mitarbeiterin von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Sie war auch Landesgeschäftsführerin des NÖAAB.