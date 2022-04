NÖ-Wirtschaftsbund startet Beteiligungsprozess

Werbung

Der Umgang mit den Corona-Maßnahmen, chronischer Personalmangel, Bürokratie, Lieferprobleme und Preissteigerungen: Unternehmen seien im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit derzeit multifaktoriell gefordert, sagt Paul Eiselbergs vom IMAS-Institut. Eine Onlineumfrage im Dezember im Auftrag des Wirtschaftsbund NÖ zeigte auf, dass laut eigenen Angaben mehr als die Hälfte der 600 teilnehmenden Mitgliedsunternehmen "sehr stark belastet" bzw. "eher belastet" sind.

Gleichzeitig gaben die WB-Mitglieder an, dass sie in schwierigen Zeiten besonders auf "Hausverstand" im Sinne von Realitätssinn, Verantwortungsbewusstsein, Bodenständigkeit und gesunden Menschenverstand setzen.

Der Wirtschaftsbund NÖ will nun in einem Beteiligungsprozess sich ein umfassendes Bild der Herausforderungen für Unternehmen im Land machen und darauf aufbauend "realistische, umsetzbare Lösungen" erarbeiten. In dem Prozess mit dem Titel "Mission Hausverstand" soll ein intensiver Dialog mit den Unternehmern geführt werden. Geplant sind eine Umfrage mit dem IMAS und eine Bezirkstour in allen 20 Bezirken von 5. Mai bis Oktober mit Events, Diskussionen und Austausch.

Ecker: "Pandemie ein Honiglecken im Vergleich dazu"

"Um unseren Wirtschaftsstandort in dieser Form zu erhalten, müssen wir die richtigen Rahmenbedingungen für Wirtschaftstreibende schaffen", sagt WB-Landesgruppenobmann und WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker. Es gehe nicht nur darum die Energie- und Rohstoffversorgung in Zukunft sicherzustellen - mit Blick auf den Krieg in der Ukraine und die Gas-Abhängigkeit von Russland, sondern auch Lösungen für den Personalmangel zu erarbeiten und sich generell für langfristige Herausforderungen zu rüsten. Dazu zähle auch der Ausbau der Erneuerbaren und eine steuerliche Entlastung. "Die letzten zwei Jahre Pandemie sind ein Honiglecken im Vergleich dazu, was uns ins Haus stehen würde, wenn die Versorgung mit Energie und Rohstoffen nicht mehr gewährleistet ist", sagt Ecker.

Servus: "Althergebrachtes hinterfragen"

Als erste Anlaufstelle für Unternehmen wolle der Wirtschaftsbund mit dem neuen Beteiligungsprozess "Mission Hausverstand" die Situation in Niederösterreich für Unternehmer besser und zukunftsfähiger machen, sagt Direktor Harald Servus. "Die Unternehmen fordern Hausverstand ein. Wir wollen daher manche Handlungsweise und Grundsätze, die vielleicht auch althergebracht sind, hinterfragen." Wie etwa systemkritische Unternehmen wie die OMV und Gasfelder im Schwarzen Meer aus der Hand zu geben oder eine Verkürzung der Sommerferien für Schülerinnen und Schüler bzw. Verschiebung von freien Tagen in die "dunkle Jahreszeit", die zuletzt ja sehr pandemisch geprägt war.

Die Ergebnisse des Beteiligungsprozesses sollen in ein neues WB-Programm, maßgeschneidert für die NÖ-Unternehmen für die nächsten 6 bis 7 Jahre, fließen, so Servus.

WB-Stellenmonitor: 40.000 offene Stellen in NÖ

Mit Verweis auf 40.000 offene Stellen Anfang März laut WB-Stellenmonitoring, das fast doppelt soviele offene Jobs wie das AMS ausweist, wiederholt Servus die WB-Forderungen nach einer Arbeitsmarktreform. Konkret fordert der Wirtschaftsbund eine Lockerung der Zumutbarkeitskriterien, eine Reduktion der Zuverdienstmöglichkeiten, einem degressiven Arbeitslosengeld-Modell, qualifizierten Zuzug aus dem Ausland, eine Aktualisierung der Mangelberufsliste, die Ausweitung der Kinderbetreuungsplätz, Anreize für Teilzeitkräfte aufzustocken und eine zielgerichtete Ausbildung.