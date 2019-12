Nach neun Jahren an der Spitze der Austrotherm übergibt Gerald Prinzhorn (52) per Jänner den Schlüssel zur Gesamtleitung der Austrotherm-Gruppe an Klaus Haberfellner (51) und verstärkt ab Jahresbeginn die Geschäftsführung der Baumit Beteiligungen GmbH.

Derzeit ist Robert Schmid noch Allein-Geschäftsführer bei Baumit. Die Schmid Industrieholding machte 2018 mit 6.200 Mitarbeitern einen Umsatz von 1,8 Mrd. Euro. Zur Unternehmensgruppe gehören die Marken Baumit, Austrotherm, Murexin, Wopfinger Transportbeton, Lorencic, Wolf Plastics, Eurofillers, Calmit, Kettner, Furtenbach und Ortner.

Das Wopfinger Baustoffunternehmen Baumit erzielte im Vorjahr mit 3.300 Mitarbeitern einen Umsatz von knapp 1,2 Mrd. Euro. Die Austrotherm-Gruppe erwirtschaftete 2018 mit 1.050 Mitarbeitern einen Umsatz von 359 Mio. Euro. Beide Firmen gehören zur Schmid Industrieholding, einem zu 100 Prozent in österreichischem Familienbesitz befindlichen Mischkonzern.